Nordhessen: Dynamischste Wirtschaftsregion Deutschlands

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

Regionen sind immer nur so erfolgreich wie ihre Unternehmen. Nordhessen hat in den vergangenen 15 Jahren das größte Wirtschaftswachstum, die meisten Patentanmeldungen und den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit aller hessischen Regionen erzielt und sich zu einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen Deutschlands entwickelt. Das heißt: Unsere Unternehmen sind innovativ, haben sich mit ihren Produkten und Dienstleistungen Marktnischen erschlossen und sind damit in Deutschland, Europa und der ganzen Welt erfolgreich. Sie haben herausragende Kompetenzen in den nordhessischen Kernthemen Mobilität und Logistik, Energie, Gesundheit und Tourismus. Sie sind damit tragende Säulen der nordhessischen Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit. Besonders entfalten können sich Kreativität und Innovationskraft der nordhessischen Unternehmen auch durch das gute Zusammenspiel von Universität, Forschungseinrichtungen, Kammern, Verbänden, Politik und Wirtschaft. Diese Netzwerke sind für die Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen wie Digitalisierung, Mobilität 4.0 und dem demographischen Wandel enorm wichtig.

All diese Fakten sind Grund genug, die nordhessischen Unternehmen noch stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und damit neue Aufmerksamkeit und neuen Geschäftserfolg zu generieren. Diesem Ziel dient das Magazin „Nordhessen Champions“, das wir nun gemeinsam mit der HNA in der 8. Auflage vorstellen. Es zeigt die Stärken unserer Region, vor allem aber bekannte und weniger bekannte, nichtsdestoweniger interessante und teils hochinnovative mittelständische Betriebe aus Produktion, Handwerk, Handel und Dienstleistungen. Und weil alle hier vorgestellten Unternehmen das Magazin an ihre Kunden und Partner weitergeben, ist es eine gute und wichtige Werbung für Nordhessen als Region, in der man leben, arbeiten und investieren möchte.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr

Holger Schach

Geschäftsführer

Regionalmanagement Nordhessen GmbH