Bayerischer TV-Hersteller insolvent - Stellenabbau droht

Der bayerische Fernsehhersteller Loewe ist insolvent. Das hat das Unternehmen am Freitag mitgeteilt.

Kronach - Der TV-Hersteller Loewe aus dem oberfränkischen Kronach ist insolvent. Das hat das Unternehmen am Freitagnachmittag selbst mitgeteilt.

Wie in der gesamten Branche sei auch das Loewe-Geschäft durch die anhaltende Marktschwäche bei Fernsehgeräten schwer belastet, heißt es in der Pressemitteilung von Loewe-Chef Ralf Vogt. Das Unternehmen leide unter massiven Umsatzeinbrüchen. Auch mit einem Personalabbau in Kronach muss gerechnet werden.

Mit dem Insolvenzverfahren intensiviere man die Sanierung des Unternehmens in Eigenverwaltung, heißt es in der Pressemitteilung. Nach Angaben Vogts ist der Absatz im für Loewe relevanten Marktsegment in der gehobenen Preisklasse im ersten Quartal um 20 Prozent eingebrochen. „Wir haben uns deshalb entschlossen, auf diesem Weg die weitere Sanierung von Loewe im Rahmen unseres Zukunftskonzeptes zu forcieren.“

nai