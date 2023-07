IW-Ökonom über Fachkräfte aus dem Ausland: „Eine Million Zuwanderer sind zu viel“

Von: Patricia Huber

Die Politik ist sich sicher: Gegen den Fachkräftemangel benötigt es Zuwanderung aus dem Ausland. Doch IW-Ökonom Hüther widerspricht und bringt einen Alternativvorschlag.

Köln – Der Fachkräftemangel in Deutschland ist ein gravierendes Problem. Und das wird sich noch verschärfen. Denn spätestens, wenn alle aus der Babyboomer-Generation in Rente gegangen sind, werden noch etliche weitere qualifizierte Arbeitskräfte fehlen. Die Bundesregierung sieht als mögliche Lösung für dieses Problem die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland.

1,5 Millionen Zuwanderer gegen den Fachkräftemangel: Ökonom widerspricht

Auch die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat sich dafür ausgesprochen. „Deutschland braucht 1,5 Millionen Zuwanderer im Jahr, wenn wir abzüglich der beträchtlichen Abwanderung jedes Jahr 400.000 neue Bürger haben und so die Zahl der Arbeitskräfte halten wollen“, sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Doch ein bekannter Ökonom widerspricht ihr hier: Michael Hüther vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.

„Eine Million Zuwanderer sind zu viel und würden die Integrationskosten gewaltig in die Höhe treiben“, sagte er der Rheinischen Post (RP). Er begründet dies damit, dass derzeit für 200.000 Arbeitskräfte netto rund 800.000 Zuwanderer brutto ins Land kämen. „Uns werden bereits im Jahr 2023 rund 4,2 Milliarden Arbeitsstunden jährlich fehlen. Die werden wir nicht mit Zuwanderung bekommen“, so Hüther gegenüber der Zeitung.

Hüthers Alternative: „Wir müssen wieder mehr arbeiten“

Die Alternativlösung sieht er bei der deutschen Bevölkerung selbst. „Wir müssen wieder mehr arbeiten“, macht er deutlich. Als Vorbilder nennt er die Schweiz, oder auch Schweden, wo eine Vollzeitkraft fast 300 Stunden mehr pro Jahr arbeite, als in Deutschland. Auch die Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigen, dass die Deutschen – was die Jahresarbeitszeit betrifft – am wenigsten arbeiten.

Mit durchschnittlich 1340 jährlichen Arbeitsstunden belegen die Arbeitskräfte hierzulande den letzten Platz. Am meisten gearbeitet wird demnach in Mexiko, Costa Rica und Chile mit um die 2000 Arbeitsstunden pro Jahr. Im Kampf gegen den Fachkräftemangel ist sich Hüther daher sicher: „Wir brauchen eine Ausweitung der individuellen Arbeitszeit im Jahr, nicht den unrealistischen Traum der Vier-Tage-Woche.“ (ph)