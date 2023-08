Ökonomin Grimm: Rentenalter soll automatisch steigen - Bevölkerung muss sich auf Härten einstellen

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Für die Wirtschaftsweise Veronika Grimm ist es unabdingbar, dass die Deutschen länger arbeiten. Der Bevölkerung stehen ihrer Ansicht nach angesichts der wirtschaftlichen Lage harte Zeiten bevor.

Berlin - Das deutsche Rentensystem steht unter großem Druck. In der jetzigen Form ist die Rente auf absehbare Zeit nicht mehr finanzierbar, warnen Experten. Ein Grund ist der demografische Wandel: Immer weniger Beitragszahler müssen für immer mehr Rentenbezieher aufkommen. Ein Ausweg aus dieser Misere ist die Anhebung des Renteneintrittsalters, die allerdings auf heftigen Widerstand, auch von Gewerkschaften, trifft.

Ökonomin Grimm: Renteneintritt an steigende Lebenserwartung koppeln

Nun hat sich auf die Ökonomin Veronika Grimm, die dem Sachverständigenrat der Bundesregierung angehört, für eine Anhebung des Renteneintrittsalters ausgesprochen. „Es ist fraglos notwendig, das gesetzliche Rentenalter weiter anzuheben – man sollte die Regelaltersgrenze für den Renteneintritt an die Lebenserwartung koppeln“, sagte sie in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag).

Die Ökonomin Veronika Grimm hat eine Formel vorgestellt, die das Renteneintrittsalter automatische anheben würde © IPON/Imago

Grimm präzisierte auch, wie dieser Schritt aussehen könnte. „Das gesetzliche Renteneintrittsalter wird bis 2031 auf 67 Jahre erhöht. Dabei kann es aber nicht bleiben. Die Formel in Zukunft könnte sein: Nimmt die Lebenserwartung um ein Jahr zu, so würden zwei Drittel des zusätzlichen Jahres der Erwerbsarbeit zugeschlagen und ein Drittel dem Ruhestand.“ Grimm betonte allerdings, dass es bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen Ausnahmen geben müsse.

Inwieweit der Vorschlag Grimms in der Politik Gehör findet, ist ungewiss. Bundeskanzler Olaf Scholz hat erst vor kurzem eine Erhöhung des Renteneintrittsalters in Deutschland abgelehnt.

Ökonomin Grimm: Menschen in Deutschland müssen sich auf harte Zeiten einstellen

Die wirtschaftliche Lage Deutschlands hält Grimm für besorgniserregend. „Uns macht zu schaffen, dass wir besonders stark von russischen Energielieferungen abhängig waren und auch viele energieintensive Unternehmen haben, für die die hohen Strompreise eine Herausforderung bleiben werden.“ Gleichzeitig befinde man sich mitten in der Transformation zur Klimaneutralität. „Deutschland hat daher mehr zu kämpfen als andere Industrieländer und die Erholung dauert etwas länger.“

Die Top 10 der besten Länder für die Rente im Ausland Fotostrecke ansehen

Die Menschen in Deutschland müssten daher Grimms Ansicht nach auf harte Zeiten einstellen. In der gegenwärtigen Stagnationsphase der deutschen Wirtschaft komme es weniger darauf an, „ob wir knapp über oder unter der Nulllinie liegen“, sagte die Ökonomin. „Fakt ist: In einer Phase mit sehr geringem oder sogar negativem Wachstum müssen sich die Menschen auf Härten einstellen. Es kommt zu realen Einbußen.“

Das sei eine große Herausforderung in einer Transformationsphase, vor allen Dingen politisch. „Wichtig ist mir, dass die Politik den Leuten reinen Wein einschenkt und deutlich macht: Der Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität kostet etwas - auch den einzelnen Bürger“, sagte Grimm.