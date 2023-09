IAA: Scholz gibt den Auto-Kanzler – und witzelt über seinen Unfall: „Für manche Strecken…“

Von: Thomas Schmidtutz

Der Besuch von Olaf Scholz am BMW-Stand am Dienstag auf der IAA wurde von einer Protest-Aktion von Klima-Aktivisten überschattet. Der Kanzler reagiert überraschend.

München - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat gerade erst Platz genommen in der Neuen Klasse am BMW-Stand auf der Messe München, da geht der Protest los: Eine Greenpeace-Aktivistin springt auf das Dach eines BMW i7 und hält ein Banner hoch: „The party is over“. Dazu gibt es Zwischenrufe via Megafon. „Hier wird nicht die Zukunft gefeiert, hier wird die Zukunft zerstört“.

Olaf Scholz: Der Bundeskanzler sorgte bei der Eröffnungsfeier der IAA am Dienstag mit einem Scherz über seinen Jogging-Unfall für Lacher. © Felix Hörhager

Doch der Kanzler nimmt den Zwischenfall gelassen - und wirft sich für die Branche in die Bresche: Es sei doch ein „beeindruckendes Zeichen“, dass es mit technischem Fortschritt möglich sei, „Klima und Umwelt zu schützen“, man den menschengemachten Klimawandel aufhalten könne und „trotzdem ein tolles Leben führen“, sagt er, umgeben von eilig herbeigeeilten Sicherheitsbeamten. Dazu trügen auch die Ingenieursleistungen der Autoindustrie bei, findet Scholz - und eilt zum nächsten Messestand.

Protestaktion: Eine Greenpeace-Aktivistin entrollt während des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz am BMW-Stand auf der IAA ein Banner. © Thomas Schmidtutz

IAA Mobility: Scholz scherzt über seinen Unfall

Ohnehin ist der Kanzler erstaunlich gut drauf nach seinem Sport-Unfall vom Samstag. Das Wochenende, witzelt Scholz mit seiner Augenklappe bei der Eröffnungsveranstaltung der IAA Mobility von der Bühne, habe gezeigt, dass man für manche Strecken „doch lieber das Auto nehmen sollte“. Das autoaffine Auditorium lacht dankbar.

Auch sonst zeigt sich Scholz der Branche am Dienstag durchaus wohlgesonnen. Man werde in den nächsten Wochen ein Gesetz auf den Weg bringen, dass die meisten Tankstellen-Betreiber dazu verpflichte, auch Schnellladestationen aufzustellen. Außerdem werde die staatliche KfW-Bank im Herbst ein Programm auflegen, das die Installation von privaten Ladestellen und die Anbindung an Solaranlagen fördere.

Nun beschäftigt der schleppende Ausbau des Ladenetzes in Deutschland die Branche tatsächlich zusehends. Doch noch viel mehr Kopfzerbrechen bereiten der Industrie Steuern, Bürokratie – und die im internationalen Vergleich hohen Energiepreise. Die Unternehmen, ermahnt VDA-Chefin Hildegard Müller den Kanzler und den ebenfalls angereisten Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) in München eindringlich, wollten dem Standort Deutschland ja treu bleiben. Doch trübe sich das Umfeld ein, „angesichts der schwachen Konjunktur und den international nicht mehr wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen.“ Zudem erhöhten auch die USA oder China den Druck. Sie lockten mit Subventionen für saubere Technologien, günstigere Energiepreise und sicherten sich auch noch die Versorgung mit zentralen Rohstoffen.

Doch Scholz ficht auch der eindringliche Appell der VDA-Chefin nicht an. Schon früher habe es die Sorge vor der Konkurrenz gegeben, zunächst aus Japan, später aus Korea und jetzt eben aus China. Das sollte die Unternehmen doch anspornen. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobil-Unternehmen stehe „außer Frage“. Und „faire Konkurrenz“, resümiert er lapidar, „belebt das Geschäft“. (utz)