Penny schockt mit kurioser Aktion: Regale leer - sogar Politiker erschrocken

Die Supermarkt-Kette Penny hat am Montag mit einer besonders kuriosen Aktion für Aufsehen gesorgt. Die Regale in einer Filiale blieben für eine Stunde fast komplett leer - aus einem wichtigen Grund.

Langenhagen - Vom Apfel bis zur Baumwollsocke: Die Supermarkt kette Penny hat am Montag in einer Filiale im niedersächsischen Langenhagen für einige Stunden alle Produkte aus den Regalen geräumt, die direkt oder indirekt von der Insektenbestäubung abhängig sind. 60 Prozent der insgesamt 2500 Produkte mussten die Mitarbeiter aussortieren. Die Kunden hatte Penny vor der Aktion nicht informiert und dürfte damit den ein oder anderen geschockt haben. "Wir haben auf den Aha-Effekt gesetzt", sagte Unternehmenssprecher Andreas Krämer der Nachrichtenagentur AFP.

"Erschrocken" äußerte sich der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) in der so fast leergeräumten Penny-Filiale: "Die Konsequenzen eines ungebremsten Insektensterbens werden uns hier auf deutliche Weise vor Augen geführt." Ein Großteil des gesamten Lebensmittelsortiments sei von der Leistung von Bienen und vielen anderen Insektenarten abhängig. "Ohne sie hätten wir sehr stark ausgedünnte Supermärkte - und dieses Problem träfe uns dann alle!" Politik und Gesellschaft müssten unverzüglich gegensteuern - Verbraucher etwa, indem sie saisonale, regionale und vor allem nachhaltige Produkte kauften.

Nies hatte von der Aktion auch ein Video auf Twitter gepostet und die leeren Regale gezeigt. Überzeugen Sie sich hier selbst:

Unsere Aktion heute mit #NABU und #PENNY hat eines ganz deutlich gemacht: Ohne #Wildbiene, Hummel und Co. sind die Supermarktregale leer. Auch als Nahrung für Fledermäuse und Vogelarten brauchen wir die Insekten. Daher müssen wir jetzt handeln, um das #Insektensterben einzudämmen pic.twitter.com/8zg9EWx8As — Minister Olaf Lies (@OlafLies) 14. Mai 2018

Nabu fordert Umdenken in der Landwirtschaft

Die Penny-Mitarbeiter räumten Obst wie Äpfel, Birnen und Orangen, Gemüse wie Zucchini, Auberginen und Gurken aus. Dazu kamen alle Süßigkeiten mit Schokolade, aber auch Gummibärchen mit Bienenwachsüberzug. Zudem: "Gewürze, mariniertes Fleisch, Fruchtquark, Toilettenpapier mit Kamillenblütenduft...", zählte Krämer auf.

Lesen Sie auch: Riesen-Ärger bei Lidl: Produkt nach Minuten weg - so will der Discounter das Desaster wieder wett machen

Die Aktion fand "gezielt" vor dem ersten Weltbienentag der UNO am Sonntag statt, wie Leif Miller betonte, Bundesgeschäftsführer des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu). Es sei paradox, dass vor allem die Landwirtschaft in hohem Maße von Insekten abhängig sei - und zugleich als einer der Haupttreiber ihres Verlustes gelte. Ein Umdenken in der Landwirtschaft sei unausweichlich, forderte Miller.

Die Artenzahl der Insekten hat sich in den vergangenen 20 Jahren drastisch reduziert

Die Artenzahl der Insekten habe sich in den vergangenen 20 Jahren "drastisch reduziert", erinnerte Gerlind Lehmann, Professorin für Evolutionäre Ökologie an der Berliner Humboldt Universität. Besonders dramatisch sei der Rückgang der Individuenzahlen von bis zu 70 Prozent. Ursachen und Folgen seien bisher nur ansatzweise erforscht.

Penny gehört zum Handelskonzern Rewe. Die Discounterkette hat rund 2180 Filialen in Deutschland und 27.000 Mitarbeiter. Sie machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro.

Lesen Sie auch: Neues Aldi-Angebot ab heute: Darum ist der Spott für den Discounter riesig

AfP