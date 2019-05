Penny ruft Wurst zurück: Eine Sache kann für Verbraucher gefährlich werden

Ein Hersteller von Fleisch- und Wurstwaren ruft sein Produkt zurück, das im Sortiment des Discounters Penny angeboten wird. Aufgrund falscher Angaben kann der Verzehr gefährlich werden.

Die Lichtenberger Fleisch- und Wurstwaren GmbH ruft eine ihrer Wurstwaren zurück. Betroffen ist die 175 Gramm Packung „Frische Schinkenzwiebelmettwurst“, die versehentlich mit einem falschen Mindesthaltbarkeitsdatum ausgezeichnet wurde. Darüber informiert produktrueckruf.de.

Rückruf bei Penny: Hersteller ruft „Frische Schinkenzwiebelmettwurst“ zurück

Auf der Wurst ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum vom 31.06.2019 angegeben, dabei handelt es sich jedoch laut eigener Mitteilung um einen Fehler. Die Mindesthaltbarkeit läuft bereits am 31.05.2019 ab - und damit auch die offizielle Garantie der Qualität. Angeboten wurde das Produkt in mehreren Penny Filialen in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Die betroffenen Filialen sollen bereits reagiert und das Produkt aus dem Sortiment genommen haben. Der Hersteller informiert die Verbraucher darüber, dass nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums vom Verzehr abgeraten wird. Über eine Kaufpreiserstattung bei Rückgabe teilte bisher weder der Hersteller noch das Unternehmen Penny mit. Bei Fragen sollen sich Kunden aber an den Kundenservice wenden.

Allgemein könnten Discountern schwierige Zeiten bevorstehen. Die Kosten steigen, die Umsätze schwächeln: Droht in Deutschland die Discounter-Dämmerung? Prognosen des Marktforschers Edge by Ascential legen das nahe.

nz