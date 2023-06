Ökonomen: Pflegereform löst keine Probleme – und schwächt den Standort Deutschland

Pflegebeitrag steigt zum 1. Juli

Zum 1. Juli steigt der Beitrag in die Pflegeversicherung. Familien mit Kindern werden dabei stärker entlastet. Laut Ökonomen des IW in Köln wird die Reform aber wenig bis gar nichts bringen.

Köln – Höhere Beiträge sollen die Pflegeversicherung finanziell unter die Armen greifen. Ab dem 1. Juli 2023 steigt der Pflegebeitrag regulär auf 3,4 Prozent, je nachdem, ob und wie viele Kinder man hat, fällt er jedoch höher oder niedriger aus. So zahlen Singles künftig 4,0 Prozent des Bruttoeinkommens in die Pflegekasse, Familien mit zwei Kindern aber nur 3,15 Prozent. Ökonomen des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln (IW) haben nun aber berechnet, dass durch die Reform keine Verbesserung der Pflege in Deutschland zu erwarten ist.

Pflegeversicherung: Geplante Erhöhung kann Finanzlöcher nicht stopfen

Laut Berechnungen der IW-Experten werde die Erhöhung der Pflegebeiträge der Pflegekasse zwar Mehreinnahmen von drei Milliarden Euro in diesem Jahr bescheren. Doch weil die Pflegeleistungen im kommenden Jahr ausgeweitet werden müssen, die Personalkosten steigen und die Zahl der Pflegefälle kontinuierlich größer wird, wird das die Finanzlöcher nicht stopfen.

+ Ein Betreuer geht in einem Pflegeheim mit einer Bewohnerin über den Flur. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Zudem verursachen steigende Pflegebeiträge gleichzeitig sinkende Steuereinnahmen. Denn die Pflegeversicherungsbeiträge können von der Steuer abgesetzt werden, sodass dem Staat am Ende weniger Geld übrigbleibt.

„Gleichzeitig schmälert der höhere Arbeitgeberanteil den Gewinn der Unternehmen. Damit entgehen dem Staat bei Kapitalgesellschaften aufgrund der Veränderung des Arbeitgeberanteils Steuern in Höhe von rund 30 Prozent, bei Personengesellschaften kann der Wert bis zu 45 Prozent betragen“, so die IW-Wirtschaftsforscher. Denn während die Beiträge für Arbeitnehmer mit Kindern sinken, steigt der Arbeitgeberanteil unabhängig davon auf 1,7 Prozent.

Pflegeversicherung: So viel bleibt am Ende übrig

Die Erhöhung der Pflegeversicherungsbeiträge wirkt sich aber insbesondere für Familien positiv aus. Je mehr Kinder, desto mehr netto bleibt den Eltern vom brutto übrig. Bei Haushalten ohne Kinder ist hingegen das Gegenteil der Fall: Je mehr Geld zur Verfügung, desto stärker fällt die Belastung aus. Im Detail zeigt das die Tabelle des IW:

+ Wie sich die Beitragserhöhung auf den Geldbeutel auswirkt © Institut der deutschen Wirtschaft

Mit Sorge blicken die Wirtschaftsforscher auf die Auswirkungen der Beitragserhöhung auf die Attraktivität des Standorts Deutschland: „Der wachsende Steuerkeil, also der Anteil von Steuern und Sozialabgaben an den Arbeitskosten, reduziert die Arbeitsanreize“. Dadurch, dass die Zahl und das Alter der Kinder eine stärkere Rolle spielen, haben Personalabteilungen jetzt einen größeren bürokratischen Aufwand. „Insgesamt verschlechtert die Reform die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland sowohl mit Blick auf private Investitionen als auch beim Anwerben ausländischer Fachkräfte“, so das Fazit der Ökonomen.

Rubriklistenbild: © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild