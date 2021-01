Filial-Kahlschlag: Bekannte Mode-Kette macht jeden zweiten Standort in Deutschland dicht

Die Corona-Pandemie deckt schonungslos die Schwächen vieler stationärer Händler auf. Nun hat es die nächste Mode-Kette erwischt.

München - Der französische Mode-Discounter Pimkie will knapp die Hälfte der insgesamt 75 Filialen in Deutschland schließen und mehr als 40 davon erhalten, heißt es bei Textilwirtschaft sowie in einer Pressemeldung zu den Plänen. Rund 150 Mitarbeiter müssen gehen, berichtet das Branchenblatt. Die Gläubigerversammlung der deutschen Betreibergesellschaft Framode habe die Radikalkur für die Handelskette „einstimmig“ durchgewunken, hieß es.

Auf diese Weise will das Unternehmen mehr als 40 der 75 Filialen in Deutschland retten. „Ohne die teilweise sicher schmerzhaften Anpassungen der Standortmieten hätte die weitere Existenz von Pimkie in Deutschland zweifellos infrage gestanden“, zitierte das Fachblatt Pimkie-Geschäftsführer Patrick van der Linden.

Prokurist und Country Sales Manager Patrik Mesa Raya ergänzt: „Wie bei vielen Unternehmen in unserer Branche hat die Corona-Pandemie Pimkie in ganz Europa stark belastet. Die Restrukturierung ermöglicht uns nun, in Deutschland mit über vierzig Stores präsent zu bleiben.“

Die wirtschaftliche Lage bei Pimkie galt seit längerem als angespannt. Bereits Ende September hatte die deutsche Betreibergesellschaft Framode mit Sitz im badischen Kehl beim Amtsgericht Offenburg ein Insolvenzverfahren beantragt.

Pimkie: Mode-Discounter hat Online-Geschäft verschlafen

Pimkie hatte das boomende Online-Geschäft lange unterschätzt. Während der Corona-Pandemie hatte sich die Abwanderung der vorwiegend jungen und weiblichen Kunden zu Online-Shops wie der irischen Billig-Modekette Primark offenbar weiter beschleunigt. Außerdem litt das Unternehmen unter dem Druck großer Ketten wie Zara oder H&M.

Pimkie wolle das Schutzschirmverfahren nun nutzen, um seine digitale Präsenz weiter auszubauen und das Angebot in den stationären Mode-Geschäften zu verbessern. Nach eigenen Angaben betreibt Pimkie bislang bundesweit 75 Filialen mit 350 fest angestellten Mitarbeitern. Vor drei Jahren seien es noch doppelt so viele Geschäfte mit etwa 650 Mitarbeitern gewesen. 2019 setzte die Kette noch 50 Millionen Euro um.

Erst vor gut einer Woche hatte auch die Bekleidungskette Adler Modemärkte Insolvenz angemeldet. Bundesweit will die Kette 171 Filialen schließen. Auch andere große Mode-Händler wie Hallhuber mussten den Gang zum Amtsgericht antreten.