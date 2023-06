Greenpeace-Aktivisten belagern Dach der Deutschen Bank: Riesen-Banner ausgerollt

Von: Patricia Huber

Mit einem riesigen Banner auf dem Dach der Deutschen Bank protestiert Greenpeace für mehr Klimaschutz. © Andreas Arnold/dpa

Mehrere Greenpeace-Aktivisten haben an der Zentrale der Deutschen Bank ein Protest-Banner ausgerollt und die Anlage-Tochter DWS ins Visier genommen.

Frankfurt/Main – Mit einer Protestaktion haben Aktivistinnen und Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace wieder für Aufsehen gesorgt. Am frühen Mittwochmorgen sind sie auf das Vordach des Hochhauses der Deutschen Bank in Frankfurt geklettert. Insgesamt waren 26 Aktivisten an der Aktion beteiligt. Vom Dach des Sockelbaus neben dem Haupteingang entrollten sie ein rund 100 Quadratmeter großes Banner mit der Aufschrift: „DWS verpflichten, Klima schützen!“ Die Polizei sei mit Einsatzkräften vor Ort, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit.

Mehrere Aktivisten kletterten auf das Dach der Deutschen Bank. © Andreas Arnold/dpa

Greenpeace-Aktivisten fordern mehr Klimaschutz bei Fondstochter der Deutschen Bank

Anlass für den Protest sei die am Donnerstag stattfindende Hauptversammlung der Fondstochter der Deutschen Bank DWS, teilte Greenpeace mit. Die Umweltschutzorganisation fordert Klimaschutzmaßnahmen von den Unternehmen. „Greenwashing ist bei der DWS strukturell verankert. Als Mehrheitseignerin ist die Deutsche Bank in der Pflicht, die klimaschädlichen Geschäftspraktiken der DWS zu beenden“, sagt Mauricio Vargas, Greenpeace-Finanzexperte.

Vargas wird morgen auf der digitalen DWS-Hauptversammlung sprechen. Er hat zwei Anträge eingereicht, mit der Forderung, weder DWS-Vorstand noch Aufsichtsrat zu entlasten sowie das Vergütungssystem abzulehnen, das exzessive Bonuszahlungen trotz Greenwashing-Betrugs gewährt. (ph/dpa)