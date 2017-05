Türkei-Geschäfte: Proteste bei Rheinmetall-Hauptversammlung

Ex-Minister im Aufsichtsrat

+ © Bernd Settnik Mit einem augemusterten Leopard-Panzer protestieren Friedensaktivisten in Berlin gegen die Rüstungsgeschäfte des Rheinmetall-Konzerns. Foto: Bernd Settnik © Bernd Settnik

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall will seine Geschäfte in der Türkei ausweiten - das sorgte vor der Hauptversammlung des Konzerns für Proteste. Drinnen zog derweil Ex-Verteidigungsminister Jung in den Aufsichtsrat.