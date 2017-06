Ratgeber-Charts: Alexandra Reinwarth zurück auf der Eins

"Focus"-Bestseller

+ Diese Woche setzt sich Alexandra Reinwerth mit ihrem Buch an die Spitze der Bestseller-Liste. Bild: Mvg Verlag/dpa Foto:

Diese Woche klettert Alexandra Reinwarth mit "Am Arsch vorbei geht auch ein Weg" wieder an die Spitze der Ratgeber-Bestsellerliste. Außerdem schafft Alfons Schuhbeck den Wiedereinstieg in die Top Ten.