Viele Regierungs-Websites werden kaum genutzt – trotz Zehntausenden Euro an Steuergeldern

Von: Patricia Huber

Die Bundesregierung betreibt zahlreiche Websites, die kaum Besucher verzeichnen. Die Kosten dafür sind erstaunlich hoch.

Berlin – Das Informationsangebot der Bundesregierung ist breit. Auf etlichen Websites von Ministerien und Co. finden sich zu nahezu allen Themen die passenden Informationen. Was den meisten Bürgern aber nicht bewusst ist: Diese breite Vielfalt an Internetpräsenzen kostet eine Menge Geld – und das, obwohl die Seiten nicht einmal gut besucht sind. Das zeigt eine Recherche von Business Insider (BI).

Diese Regierungs-Websites werden kaum genutzt

Kennen Sie zum Beispiel die Seite religionsfreiheit.bmz.de? Nein? Kein Wunder, dorthin verirren sich monatlich auch nur 35 Besucher, wie die Recherchen des Portals nahelegen. Auf dieser Website finden sich Informationen über den Religionsfreiheitsbeauftragten Frank Schwabe und seine Arbeit. Die Website gehört zum Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Doch dieses Ministerium ist nicht das einzige, welches sich wenig besuchte Websites leistet. Hier folgen die laut BI monatlich am wenigsten besuchten Seiten:

buko-fzw.de (Landwirtschaftsministerium): 40 Besucher – Eine Website mit einem Grußwort, dem Programm und der Anmeldung zum Bundeskongress Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse.

arbeit-sicher-und-gesund.de (Arbeitsministerium): 109 Besucher – Eine Initiative, die die Arbeitsbedingungen verbessern soll.

rue.bmz.de (Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit): 141 Besucher – Eine Website über das Sektorprogramm Rohstoffe und Entwicklung.

portal-fischerei.de (Landwirtschaftsministerium): 162 Besucher – Hier gibt es gesammelte Informationen zum Thema Fischerei.

ki-observatorium.de (Arbeitsministerium): 246 Besucher – Dort finden sich Antworten zu Fragen über Künstliche Intelligenz.

civic-coding.de (Arbeitsministerium): 265 Besucher – Hier handelt es sich um eine Initiative für gemeinwohlorientierte Künstliche Intelligenz.

afs-bund.de (Finanzministerium): 379 Besucher – Eine Seite des Ausschusses für Finanzstabilität.

Dies ist nur ein Bruchteil der wenig besuchten Websites der Regierung. Die tatsächliche Zahl dürfte wohl höher liegen, da viele Ministerien dem Nachrichtenportal keine genauen Zahlen nennen konnten. Außerdem betonten die Ministerien, die Zahlen vorgelegt hatten, dass die tatsächlichen Besucherzahlen höher sein dürften. Schließlich werden Besucher nicht erfasst, wenn sie die Cookies auf der Website nicht akzeptieren.

Bundesregierung betreibt Websites für bis zu 10.000 Euro

Dennoch: Bei einer Website mit nur wenigen hunderten Besuchern stellt sich auf jeden Fall die Frage, ob man manche Internetauftritte nicht zusammenfassen könnte. Schließlich kostet eine Seite pro Monat im Durchschnitt 10.000 Euro, wenn sie mit dem sogenannten Government Site Builder (GSB) betrieben werden, wie das Informationstechnikzentrum (ITZ) dem BI mitteilt. Grund für die hohen Kosten ist einerseits die Sicherheit, aber auch Server-Kapazitäten oder Personal sorgen dafür, dass die Websites teuer werden.

Wie viel es am Ende wirklich kostet, entscheiden die Ministerien aber selbst. „Die Ausgestaltung des jeweiligen Webauftritts liegt in der ausschließlichen Verantwortung der jeweiligen Behörden“, so das ITZ gegenüber BI. Im Detail sind die Kosten nicht einsehbar. Eins ist aber klar: Die Regierung gibt tausende Euro an Steuergeldern pro Monat aus, um Websites zu betreiben, die am Ende nur einen minimalen Bruchteil der Bevölkerung interessieren. (ph)