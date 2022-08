Rente mit 70? „Wir werden länger und mehr arbeiten müssen“

Von: Tanja Koch

Die Union will Beschäftigten, die ein Leben lang Vollzeit arbeiten, eine Rente über dem Existenzminimum sichern. © dpa

Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf hat sich für einen späteren Ruhestand und längere Wochenarbeitszeiten ausgesprochen. Kommt nun die Rente mit 70?

Berlin – Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, will ein schrittweise angehobenes Renteneintrittsalter bis auf 70 Jahre sowie eine höhere Wochenarbeitszeit. „Schaut man sich die demografische Entwicklung und die Belastungen der Sozial- und Rentenkassen an, dann sind die Reserven aufgebraucht“, sagte Wolf den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir werden länger und mehr arbeiten müssen.“

Wolf geht demnach davon aus, dass das Renteneintrittsalter stufenweise auf 70 Jahre angehoben werden muss - „auch weil das Lebensalter immer weiter steigt“, wie er sagte. Anderenfalls werde das System mittelfristig nicht mehr finanzierbar sein, warnte der Präsident des Arbeitgeberverbandes der Metall- und Elektroindustrie.

Rentenalter wird angepasst: Bis 2029 von Rente mit 65 auf 67

Nach aktueller Rechtslage wird die Altersgrenze für die Rente ohne Abschläge bis 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lehnt eine weitere Anhebung ab. Bereits im Mai hatte er nach einem Vorstoß von Ökonomen zur Rente mit 70 erklärt: „Wir haben in der Koalition vereinbart, dass wir das gesetzliche Renteneintrittsalter nicht erhöhen. Und daran wird sich nichts ändern.“

„Ich halte es für eine Phantom-Debatte, bis 70 arbeiten zu wollen oder zu sollen. Das ist eine Diskussion, die mit der Lebensrealität vieler Menschen in Deutschland nicht zu vereinbaren ist“, sagte Heil.

Renteneintritt flexibel gestalten: Habeck bringt „Renteneintrittsfenster“ ins Spiel

„Was ich richtig finde, ist der flexible Übergang in den Ruhestand. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber die Vorstellung, dass man im Stahlwerk oder an der Supermarktkasse, als Polizistin oder als Krankenschwester bis 70 arbeiten soll, die können nur Leute haben, die in einer ganz anderen Welt leben“, sagte Heil.

Robert Habeck (Grüne) hatte sich als eines der ersten Kabinettsmitglieder für eine solche freiwillige Lösung ausgesprochen. „Man sollte flexibel länger arbeiten können“, schlug er im Handelsblatt vor. Aufgrund des drohenden Fachkräftemangels in Deutschland solle man demnach über ein „Renteneintrittsfenster sprechen, kein fixes Alter“, so Habeck weiter. Auch finanzielle Anreize, länger zu arbeiten, hatte Habeck laut Tagesschau ins Gespräch gebracht. (tk mit afp/dpa)