Teilzeit vor dem Ruhestand: Das sind die Folgen für Rente und Krankenversicherung

Von: Patricia Huber

Viele träumen von Teilzeitarbeit vor dem Ruhestand. Doch diese Entscheidung kann weitreichende Folgen haben. Das Wichtigste im Überblick.

München – Wer würde nicht gerne ein paar Jahre vor dem eigentlichen Ruhestand schon einmal die Arbeitszeit reduzieren? So kann man sich langsam auf seinen Austritt aus dem Arbeitsleben vorbereiten. Wer seine Arbeitszeit verkürzt und beispielsweise von Vollzeit in Teilzeit wechselt, muss sich aber dann auch auf eine geringere Rente einstellen. Die Auswirkungen im Überblick.

Teilzeit vor der Rente: Weniger Geld im Ruhestand

Wie sich die Teilzeit-Arbeit auf die spätere Rentenhöhe auswirkt, liegt auf der Hand. Dadurch, dass man dann für einen gewissen Zeitraum in der Regel auch weniger verdient, sammelt man weniger Rentenpunkte. Ein vereinfachtes Beispiel:

Max M. ist 64 Jahre alt und kann der Regelaltersgrenze zufolge mit 66 Jahren in Rente gehen. Er hat jedoch keine Lust mehr, in den kommenden zwei Jahren weiterhin Vollzeit zu arbeiten. Somit reduziert er seine Arbeitszeit. Damit reduziert sich auch sein Jahresgehalt, weshalb er für die zwei Jahre in Teilzeit deutlich weniger Rentenpunkte erhält. Man nehme an, Max M. erhalte mit dem Gehalt in seinem Vollzeitjob zwei Rentenpunkte pro Jahr. In den zwei Jahren bis zur Rente würde er also insgesamt noch vier Rentenpunkte sammeln. Durch die Teilzeitarbeit verdient er allerdings nur die Hälfte – und dementsprechend auch nur halb so viele Rentenpunkte. Heißt: Statt vier Rentenpunkten erhält er für die übrige Arbeitszeit bis zum Ruhestand nur zwei.

Rechnet man dies dann schließlich in seine konkrete Rente um, bedeutet das nach dem aktuellen Rentenwert von 37,60 Euro insgesamt 75,20 Euro Rente weniger pro Monat.

So berechnet sich die Rente (vereinfacht): Gesammelte Rentenpunkte x aktueller Rentenwert = Rentenhöhe pro Monat

Vor dem Ruhestand nur noch Teilzeit zu arbeiten, klingt verlockend. Doch es lauern Hindernisse. (Symbolfoto) © Imago/photothek.net/Ute Grabowsky

Teilzeit zum Ende des Arbeitslebens: Wann das nicht sinnvoll ist

Eine niedrigere Rente ist das eine. Wer im Alter weniger arbeiten möchte, sollte sich auch bewusst sein, dass dies Auswirkungen auf die Krankenversicherung hat. Zwar zahlt man bei geringerem Einkommen auch geringere Beiträge in die Krankenkasse ein, doch im Krankheitsfall wird das zum Verhängnis. Denn: Das Krankengeld wird im schlimmsten Fall auch anhand des niedrigeren Einkommens berechnet, wie das Portal der Deutschen Rentenversicherung (DRV), Ihre Vorsorge, berichtet.

Wer also künftig gesundheitliche Probleme befürchtet, sollte sich genauer überlegen, ob er seine Arbeitszeit vor dem Renteneintritt noch reduzieren möchte. In manchen Fällen kann laut dem DRV-Portal auch eine Kombination aus Teilzeitjob und Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ratsam sein. Anspruch auf diese Rente besteht, wenn man nur noch zwischen drei und unter sechs Stunden erwerbstätig sein kann. (ph)