Rewe: Regale mit Barilla-Produkten leergefegt - wegen dieser Eskalation

Der Supermarkt Rewe verzichtet auf die Belieferung mit Barilla-Produkten. Hintergrund ist ein eskalierender Streit um die Preispolitik des italienischen Pasta- und Konservenherstellers.

In REWE-Märkten werden Barilla-Produkte aus dem Regal verbannt

Zwischen der Supermarkt-Kette und dem Pasta-Hersteller tobt ein Preiskrieg

REWE spricht von einem „nicht angemessenen Einkaufspreis“

München - Während viele Bundesbürger aus Angst vor dem neuen Coronavirus* ihre Vorräte an Nudeln und Konserven aufstocken, hat Rewe zahlreiche Produkte des Pasta-Herstellers Barilla aus seinen Regalen verbannt. Grund dafür seien die vom italienischen Unternehmen geforderten Preiserhöhungen, hieß es bei Rewe in Köln.

Trotz langer Verhandlungen habe man sich mit Barilla nicht auf einen angemessenen Einkaufspreis verständigen können, betonte der Lebensmittelhändler in einem Informationsblatt, das in einem Rewe-Markt an einem weitgehend leer gefegten Nudelregal angebracht war. „Daher verzichten wir auch in Ihrem Interesse an stabilen Preisen vorübergehend auf eine Belieferung mit dem Artikel.“

Rewe/Barilla: Preiserhöhung hat nichts mit Coronavirus zu tun

Barilla betonte, die Preiserhöhung sei Rewe schon im November mitgeteilt worden und stehe in keinem Zusammenhang zur aktuellen Coronavirus-Situation.

In den vergangenen Monaten ist es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Handelsketten und bekannten Markenherstellern um Preis- und Lieferkonditionen gekommen. Erst vor wenigen Wochen machte der vorübergehende Verzicht von Edeka auf etliche Produkte des Getränkeriesen Coca-Cola Schlagzeilen. Auch in diesem Fall ging es um Preis- und Lieferkonditionen.

