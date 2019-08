Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH:Kompetenzzentrum für taktische Rad- und Kettenfahrzeuge

Das vielseitige 6x6-Fahrzeug Fuchs wird seit rund vier Jahrzehnten in Kassel gefertigt und gewartet: Es wurde stetig modernisiert und gehört zu den am meisten im Einsatz bewährten taktischen Fahrzeugen weltweit.

Leistungsfähige Rad- und Kettenfahrzeuge bilden bis heute das Rückgrat für moderne Streitkräfte und tragen somit zu sicherheits- und bündnispolitischer Glaubwürdigkeit bei.

Der Rheinmetall-Standort Kassel setzt diesbezüglich eine lange Tradition fort. Spitzenprodukte wie der Spähpanzer Luchs, der Transportpanzer Fuchs und der Schützenpanzer Marder entstanden in den damaligen Henschel-Werken. Bis heute werden hier hochmoderne taktische Radfahrzeuge entwickelt und hergestellt sowie Ketten- und Radfahrzeuge instandgesetzt – für die Bundeswehr ebenso wie für die Streitkräfte von befreundeten Nationen und Partnern.

+ Bei verschiedenen Landespolizeien im Einsatz: Der geschützte Sonderwagen RMMV Survivor R. © Rheinmetall Prominente Beispiele sind die Produktion der vielseitigen 8x8-Radfahrzeugfamilie Boxer (in industrieller Kooperation) und die Instandsetzung von Unterstützungsfahrzeugen wie dem Bergepanzer Büffel, dem Pionierpanzer Kodiak oder dem Minenräumpanzer Keiler. Weltweit haben sich zahlreiche Staaten dafür entschieden, ihre ABC-Abwehrkräfte mit dem „Spürfuchs“, einem Schlüsselprodukt der Kasseler Wehrtechnik-Experten, auszurüsten. Das geschützte Radfahrzeug bietet zuverlässigen Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren. Für die Polizei wird im Werk taktische Spezialausstattung in den geschützten Sonderwagen Survivor R integriert.

Aushängeschild der Rheinmetall-Division Vehicle Systems

Am Standort Kassel sind Teile der Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) und der Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS) angesiedelt. Beide gehören zur Division „Vehicle Systems“ der Rheinmetall AG. Diese Division ist Rheinmetalls Kompetenzzentrum für militärisches Fahrzeugwesen. Als ein Komplettanbieter im Fahrzeugbau vereint sie militärische LKW wie die TG- und HX-Familien, taktische Rad- und Kettenfahrzeuge sowie Turmlösungen für Kampffahrzeuge in ihrem Portfolio.

+ Der in Kassel entwickelte und gefertigte Boxer wird von den australischen Streitkräften in verschiedenen Versionen beschafft: 2019 erfolgte die Übergabe des ersten Serienfahrzeugs an die australischen Streitkräfte. © Rheinmetall Zur Kompetenz im Bereich der Turmsysteme zählen Produkte wie der Lance-Turm oder die Turmstruktur für den britischen Spähpanzer Ajax. Neben dem Schwerpunkt Radfahrzeuge ist Kassel seit vielen Jahren Sitz des Kompetenzzentrums „ABC-Aufklärungssysteme“ und bietet dort unter anderem Physikern, Biologen und Chemikern interessante Aufgaben bei der Unterstützung von Einsatzkräften der militärischen ABC-Abwehr und des zivilen Katastrophenschutzes.

Ein Standort mit aussichtsreichen Perspektiven

Aktuell werden von den rund 1100 Mitarbeitern in Kassel zahlreiche Projekte parallel umgesetzt. So wird aktuell das zweite Los Boxer für die Bundeswehr gefertigt und die Produktion der Boxer für den NATO-Partner Litauen und für Australien ist angelaufen. Für einen ausländischen Kunden werden derzeit hochmoderne geschützte ABC-Aufklärungssysteme auf Basis des Trägerfahrzeugs Fuchs 2 gefertigt. Weiterhin läuft für die Bundeswehr das Upgrade von 96 Fuchs-Fahrzeugen auf den Rüststand 1A8. Die Werksinstandsetzung des bewährten Transportpanzers findet ebenfalls in Kassel statt. Für den Schützenpanzer Puma entstehen Baugruppen im Werk. Darüber hinaus werden ab diesem Jahr Bergefahrzeuge für Australien und einen Kunden aus dem asiatischen Raum montiert. Dazu werden in der Fulda-Stadt Bergeaufsätze auf 10x10 und 8x8 LKW-Chassis aus dem Rheinmetall-Werk Wien aufgesetzt. Mit ihrem hohen Sachverstand unterstützt die Betriebsstätte Kassel also auch die Arbeit anderer Niederlassungen und genießt innerhalb wie außerhalb des Unternehmens Rheinmetall eine hohe Reputation. Mögliche Zuschläge für weitere Großprojekte wie das britische Mechanised Infantry Vehicle (MIV) bieten weitere Perspektiven für den Standort.

Rheinmetall bietet sowohl Berufseinsteigern als auch erfahrenen Mitarbeitern ein kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld, in dem herausfordernde und spannende Aufgaben warten: innovative Lösungen für die Zukunft der Mobilität und Sicherheit. Als Konzern mit Geschichte und Zukunft bietet Rheinmetall einen sicheren Arbeitsplatz und die Perspektive, sich langfristig zu entwickeln. (NH)