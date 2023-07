Rheinmetall baut Panzerfabrik in der Ukraine – Kreml gibt sie zum Abschuss frei

Von: Patrick Freiwah

Rheinmetall baut mit einem Joint-Venture in der Ukraine eine Panzerfabrik. Aus Russland kommen harsche Worte: Für den Kreml ist der Neubau ein willkommenes Ziel.

Kiew/München – Während in der Ukraine der Krieg tobt, floriert die Rüstungsindustrie: Das geht so weit, dass der deutsche Militär-Riese Rheinmetall in dem Krisengebiet die Errichtung einer neuen Produktionsstätte vornimmt. Zwar wird die geplante Panzerfabrik vermutlich erst in einigen Jahren fertiggestellt, aus Russland gibt es jedoch das Signal, dass das Werk für die Truppen des Kremls ein willkommenes Ziel für kriegerische Aktivitäten darstellt.

Wladimir Putins Ministeriumssprecherin Marija Sacharowa nahm dazu Stellung und sagte: „Das Werk für gepanzerte Fahrzeuge von Rheinmetall wird ein legitimes Ziel in der Ukraine sein, wenn es gebaut wird.“ Damit droht Russland, das Nato-unterstützte Projekt im Nachbarland ins Visier für einen Beschuss zu nehmen.

Rheinmetall: Russland nimmt neue Panzerfabrik in der Ukraine ins Visier

Dabei ist dies nicht das erste Mal, dass sich der Moskauer Kreml diesbezüglich äußert: Bereits im März kurz nach der Bekanntgabe der Pläne von Rheinmetall ließ Russlands Ministerpräsident Dmitri Medwedew per Telegram wissen: „Wenn die Fritzen (Bezeichnung für deutsche Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg, d. Red.) entscheiden, dort tatsächlich zu bauen (…), dann warten wir sehnlich.“ Überraschend ist das jedoch weniger: Im Ukraine-Krieg spielt die Zerstörung von Militäreinrichtungen und wichtiger Infrastruktur der Energieversorgung bei den Kriegsparteien eine übergeordnete Rolle.

Rheinmetall stellt ins Kriegsgebiet der Ukraine eine Fabrik zur Produktion von Rüstungsgütern hin (Symbolbild). © Panama Pictures/Imago

Im Mai dieses Jahres hatte Rheinmetall bekanntgegeben, mit dem ansässigen Staatskonzern Ukroboronprom ein Joint-Venture zu gründen. Im Zuge dessen erklärte der deutsche Rüstungskonzern, dass man nicht von einem baldigen Ende des Ukraine-Konflikts ausgehe. Stattdessen schätzt man die Nachfrage nach Panzern in dem kriegsgebeutelten Land „in den nächsten zehn Jahren als sehr hoch“ ein, so der CEO weiter.

Rheinmetall-Fabrik in der Ukraine: Neue Kampfpanzer, Munition und Flugabwehr

Und was sagt Rheinmetall zu den Drohungen, dass die Fabrik im Kriegsgebiet möglicherweise umgehend von Russland ins Ziel genommen wird? „Wir lassen uns von unserer Hilfe für das Land nicht abbringen“, wird der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger von der Bild zitiert.

Zweifellos hält der Konzern an dem lukrativen Projekt in der Ukraine fest - zumal die Entstehung gemeinschaftlich mit ukrainischen Unternehmen entstehen soll. Die Ukraine habe zudem „wirksame Möglichkeiten zur Abwehr von Angriffen gegen sensible Ziele“, fügte Papperger hinzu. Produziert werden sollen im Werk neben dem neuen Kampfpanzer vom Typ Panther auch Munition und Militärgerät für die Flugabwehr - und die wird aufgrund des angespannten Verhältnisses zu Russland auch nötig sein.

Marija Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums. © Russisches Außenministerium/imago-images

Derweil bestellt die Ampel-Regierung für die Bundeswehr über 2000 Spezialfahrzeuge. Neben Rheinmetall ist der Autobauer Mercedes-Benz beteiligt. (PF)