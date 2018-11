Radikale Erweiterung des Sortiments: Diese nicht jugendfreien Produkte gibt es bald bei Rossmann 

Rossmann ist bisher hauptsächlich für Kosmetika bekannt. Nun erweitert die Drogerie-Kette ihr Sortiment - bald stehen nicht jugendfreie Produkte im Regal.

Burgwedel - Rossmann ist deutschlandweit als eine der größten Drogerie-Ketten bekannt. Jetzt möchte sich der Händler weiter von der Konkurrenz absetzen. Nachdem Rossmann bereits seit längerer Zeit Sekt und Wein im Angebot hat, folgen jetzt Spirituosen.

Rossmann verkauft Spirituosen

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ und „Chip Online“ berichteten, können Kunden neben Lidschatten, Duschgel und Co. bald auch harten Alkohol in der Drogerie kaufen. Es sollen Likör, Rum, Wodka, Whiskey und Gin in den Regalen stehen. Damit ergänzt der Drogerie-Riese sein Angebot an Wein, Prosecco, Sekt, Bier und alkoholhaltigen Energy-Drinks.

Die größere Auswahl an Alkohol soll vorerst nur in Filialen angeboten werden, die eine hohe Kundenfrequenz gewährleisten. Das ist vor allem in der Nähe von Bahnhöfen, Flughäfen oder Einkaufspassagen der Fall. Ab wann tatsächlich harter Alkohol in den Geschäften zu kaufen sein wird, hat der Konzern noch nicht bekanntgegeben.

Rossmann will sich von dm absetzen

Mit dem neuen Konzept soll sich Rossmann weiter vom Erzrivalen dm absetzen wollen. dm verkauft in seinen Drogerien keinen Alkohol, setzt aber in letzter Zeit vermehrt auf den Ausbau des Ernährungssortiments. Vor allem Fertigessen stehen hoch im Kurs.

Dirk Roßmann eröffnete im Jahr 1972 in Hannover seine erste Drogerie-Filiale. Das Geschäft war zugleich der erste Drogerie-Discounter in Deutschland. Ab dann ging es für den Unternehmer und Gründer der Marke Rossmann steil bergauf. Inzwischen betreibt der Konzern europaweit 3.770 Märkte und beschäftigt in Deutschland 32.000 Mitarbeiter. Rivale dm kommt auf etwa gleich viele Filialen in ganz Europa, bietet aber ganzen 41.300 Menschen in Deutschland einen Arbeitsplatz.

Lesen Sie auch: Beim „Kölner Treff“ enthüllte Dirk Roßmann vor Kurzem sein Erfolgsrezept.

Rossmann hat im Jahr 2017 erstmals neun Milliarden Euro Umsatz erzielt. Die Umsatzwachstumsrate des Konzerns lag bei 6,8 Prozent.

