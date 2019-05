Rückruf: Discounter warnt Allergiker - Vorsicht vor diesem Produkt

Der Discounter Action hat eine Rückrufaktion gestartet und warnt seine Kunden vor einem Produkt aus seinem Sortiment. Vor allem Allergiker sind gefährdet.

Düsseldorf - Aufgrund eines Produktionsfehlers muss der niederländische Discounter Action Schmuckwaren aus seinen Filialen zurückrufen. In zwölfteiligen Ohrring-Sets seien höhere Mengen von Nickel festgestellt worden als rechtlich zugelassen, berichtet lebensmittelwarnung.de.

Es wurde eine neue Warnung zu Bedarfsgegenständen veröffentlicht. Sie finden die Warnung unter https://t.co/dfrBKaXrPP. — LMWarnung (@LMWarnung) 17. Mai 2019

Die Schmucksets der Serie „I love you to the moon and back“ haben die Artikelnummer "2567506" sowie die EAN "8719189209280". Sie wurden vom 26. März bis 13. Mai 2019 verkauft, so das Portal des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit weiter.

Rückruf: Action erstattet den Kaufpreis für fehlerhafte Ohrringe

Action warnt seine Kunden ausdrücklich vor dem Tragen der Ohrringe. Auf einem Plakat, das jetzt in den Filialen des Discounters aushängt, heißt es: „Nickel kann bei einigen Menschen allergische Reaktionen hervorrufen, wie beispielsweise Juckreiz, Rötungen, Ausschlag, sowie – in gravierenderen Fällen – Blasen".

Die Produkte sollten in die Filiale zurückgebracht werden, bittet Action seine Kunden. Dort werde dann der Kaufpreis erstattet. Die Vorlage des Kaufbeleges sei hierfür nicht erforderlich.

Bei Fragen können sich Kunden an den Deutschland-Sitz von Action in Düsseldorf wenden, Tel. 0211/30146100 oder info@action.de

Action expandiert in Deutschland weiter stark. Gegenstände des täglichen Gebrauchs verkauft der niederländische Discounter zu Dumping-Preisen in seinen mittlerweile über 1000 Filialen im Bundesgebiet.

