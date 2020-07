Tödliche Baby-Nahrung: Gefährliche Bakterien bei bekannter Marke gefunden

Warnung! Rückruf für ein Produkt für Kinder und Babys. Es wurden Bakterien gefunden, die für Babys tödlich sein können. Das Produkt sollte nicht verzehrt werden!

Rückruf von Nahrung für Kinder und Babys

und Babys Gefährliche Bakterien gefunden

Eine Erkrankung kann für Babys und Kleinkinder schwerwiegende Folgen haben

Kassel - Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist vielen Eltern wichtig. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es um Essen für ihr Baby oder Kleinkind geht. Doch auch in solchen Lebensmitteln kann es zu Verunreinigungen kommen. Ein beliebtes Produkt für Kinder ist jetzt von einem Rückruf betroffen. In der Kinder-Nahrung wurden Bakterien gefunden. Eine Erkrankung kann im schlimmsten Fall tödlich verlaufen.

In dem betroffenen Produkt wurde eine mikrobiologische Belastung durch Cronobacter-Bakterien festgestellt. Diese können bei Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern in seltenen Fällen zu schwerwiegenden Infektionen wie Meningitis (Hirnhautentzündung) führen, warnt das Unternehmen im Rückruf. Eine Meningitis-Erkrankung kann bei Babys im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein.

Rückruf für Kinder- und Baby-Nahrung: Verzehr kann tödlich sein

Bei dem vom Rückruf betroffenen Produkt handelt es sich um Kinder- und Baby-Nahrung von Migros. Betroffen sind mehrere Getreidebrei-Produkte der Marke Mibébé. Die Baby-Produkte wurden unter anderem in Migros-Filialen in der Schweiz verkauft. Über den Onlineshop LeShop.ch könnten die Produkte jedoch auch in ganz Deutschland in Umlauf gekommen sein. „Die Produkte wurden bereits aus den Regalen der Migros entfernt", so das Unternehmen in dem Rückruf.

Bei einer internen Kontrolle des Herstellers wurde die Belastung mit Cronobacter-Bakterien festgestellt, teilt Migros in seinem Rückruf mit. Beim Verzehr der Baby-Nahrung kann eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Das Unternehmen bittet Eltern, ihren Kindern das Produkt nicht mehr zuzubereiten.

Rückruf von Nahrung für Kinder und Babys: Gefährliche Bakterien gefunden

Beim Verzehr des Produkts können die Cronobakter-Bakterien bei Kindern eine Hirnhautentzündung verursachen. Insbesondere für Neugeborene, Säuglinge und Kleinkinder kann eine solche Erkrankung sehr gefährlich werden. Wenn ein Kind oder Baby nach dem Verzehr gesundheitliche Beschwerden hat, sollten Eltern einen Kinderarzt aufsuchen, warnt Migros im Rückruf.

Von dem Rückruf betroffen sind die Babybrei-Sorten „Reisbrei“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.07.2021, „Gute Nacht Milchbrei Früchte“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.07.2021, „Weizengriessbrei“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.08.2021 und „5-Kornbrei“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.04.2021. Alle betroffenen Produkte sind von der Marke Mibébé Babyfood.

Artikelnummer Name Mindesthaltbarkeitsdatum 521016800000 Mibébé Reisbrei 15.07.2021 521017000000 Mibébé Gute Nacht Milchbrei Früchte 14.07.2021 521016900000 Mibébé Weizengriessbrei 12.08.2021 521015100000 Mibébé 5-Kornbrei 10.04.2021

Rückruf für Kinder- und Baby-Nahrung: Auf keinen Fall essen!

Kunden, die ein vom Rückruf betroffenes Produkt gekauft haben, können diese in jede Migros-Filiale zurückbringen. Der Kaufpreis für die Baby-Nahrung wird zurückerstattet. Das Detailhandelsunternehmen Migros hat Filialen in der Schweiz, in Liechtenstein und in zwei französischen Departements.

Unternehmen Migros Gründung 1925 Mitarbeiterzahl 106.119 Umsatz 28,7 Milliarden Schweizer Franken

