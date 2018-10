Erneuter Rückruf bei BMW - Mehr als eine Million Fahrzeuge betroffen

Erneuter Rückruf bei BMW. Wegen Problemen mit der Klimaanlage muss BMW weltweit mehr als eine Million weitere Fahrzeuge in die Werkstatt holen.

München - Es ist in diesem Zusammenhang bereits der zweite Rückruf in diesem Jahr, wie der Autobauer am Dienstag mitteilte. Bei den betroffenen Dieselfahrzeugen könne wegen der Probleme Kühlflüssigkeit austreten. Im Extremfall bestehe Brandgefahr. Bereits im August hatte BMW aus diesem Grund 480 000 Dieselfahrzeuge zurückgerufen. Insgesamt sind somit nun 1,6 Millionen Autos weltweit betroffen. Die Halter werden kontaktiert.

Lesen Sie auch: Wegen Elektronikfehlers: BMW muss mehr als 300.000 Autos zurückrufen

Auch interessant

Video: VW will bundesweit alte Diesel verschrotten - hohe Prämien

Autohersteller wie VW kennen das schon: Einen Pflicht-Rückruf wegen unzulässiger Abgastechnik. Jetzt will das Kraftfahrt-Bundesamt für Opel einen Rückruf anordnen. Das teilte das Bundesverkehrsministerium in Berlin mit.

dpa