dm-Rückruf: Vorsicht! Drogeriekette warnt vor diesem Produkt

dm hat ein beliebtes Lebensmittel zurückgerufen. Darin könnten Edelstahlborsten einer Reinigungsbürste enthalten sein. Deshalb auf keinen Fall essen.

Karlsruhe - Der Drogeriemarkt dm hat das Produkt „dmBio Kokos Riegel Zartbitter 40 g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. April 2019 zurückgerufen.

Es sei nicht auszuschließen, dass sich in den Riegeln Edelstahlborsten einer Reinigungsbürste befinden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Karlsruhe mit. Die Packungen sollen ungeöffnet oder angebrochen in die dm-Märkte zurückgebracht werden. Kunden erhalten den Kaufpreis erstattet.

Video: Rückruf: Drogeriemarkt dm nimmt Bio-Kokoriegel aus den Regalen

dm postet Warnhinweis auf Facebook

Wenn Sie bereits das Produkt geöffnet und ein Stück abgebissen haben, achten Sie auf diesen Hinweis. Die Drogeriemarkt-Kette äußert sich dazu der Facebook-Seite.

Auch vergangene Woche wurden Kunden von Aldi und Penny vom Verzehr eines bestimmten Produktes abgeraten.

Diese Themen könnten Sie auch interessieren:

Rückruf: Verzehr dieses Aldi-Produkts kann lebensbedrohlich sein

In einigen Filialen des Discounters Aldi Nord wird ein Produkt zurückgerufen. Für Allergiker kann der Verzehr sogar lebensbedrohlich sein.

Rückruf: Vorsicht, Mundspülung kann fatale Folgen haben

Eine Mundspülung wurde zurückgerufen, weil sie einen Wundinfektionskeim enthalten kann. Um dieses Produkt geht es.

„Nicht euer Ernst, oder?“ Wie Sophia Thomalla für Hass-Kommentare gegen MediaMarkt sorgt

Es sollte eigentlich nur um Männer gehen - doch ausgerechnet Sophia Thomalla sorgt für viele Hass-Kommentare, mit dem sich der Elektroriese MediaMarkt nun auseinandersetzen muss.

Vorsicht, machen Sie bei Ikea nie diesen Fehler - sonst landen Sie womöglich im Knast

Eine Frau hat gemeinsam mit ihrem Vater bei Ikea eingekauft. Dabei passierte ihr ein blödes Missgeschick, das sie abschließend sogar ins Gefängnis brachte.

Rückruf bei Aldi und Penny: Vorsicht, dieses Produkt auf gar keinen Fall essen!

Hersteller rufen Produkte aus den Regalen der Discounter Aldi Süd und Penny zurück. Der Kaufpreis wird rückerstattet!

Spektakuläre Enthüllung bei Aldi: Einkaufswagen haben eine geheime Funktion

Täglich kaufen Millionen Menschen beim Discounter Aldi ein. Es gibt aber ein entscheidendes Detail, das bisher noch niemand bemerkt hat.

Achtung, Rückruf!: Die Firma Hussel ruft „Trinkschokolade am Stiel“ zurück

Update vom 19.11.2018: Rückruf! Käse kann Blutungen verursachen - Er wurde auch bei Rewe verkauft

Vorsicht, Produktrückruf! Ein Verzehr des Rohmilchkäses "Perle de Compostelle" des Herstellers Ferme Chapuis aus Frankreich könnte schlimme Folgen haben.

dpa/fm