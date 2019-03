Rückruf in neun Bundesländern: Verzehr dieses Produkts kann tödlich sein 

Die Unternehmen Edeka und Marktkauf warnen nun vor dem Verzehr eines Salats. Der Verzehr des Produkts kann im schlimmsten Fall tödlich enden.

Das Unternehmen Gartenfrisch Jung GmbH ruft nun einen Salat aus den Sortimenten von Edeka und Marktkauf zurück. Das Produkt wurde möglicherweise durch ein falsches Bodenetikett falsch ausgezeichnet und enthält nicht markierte Allergene wie Magermilchjoghurt, Hartkäse, Eigelb, Anchovispaste, Milch, Lysozym (aus Ei) sowie Weizenmehl. Diese Inhaltsstoffe wurden auf der Zutatenliste nicht deklariert.

Produktrückruf bei Edeka und Marktkauf: Vermutlich falsches Bodenetikett ausgezeichnet

Betroffen ist der Artikel "EDEKA deli Caesar Snack Salat" in der 280 g-Packung, ausschließlich mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.03.2019. Die Salatschale trägt u. U. ein falsches Bodenetikett mit der Aufschrift "Salat-Gemüsemischung mit Radieschen, Kernen und Kräuter Dressing" und wurde bei Marktkauf und EDEKA angeboten.

Wie der Hersteller selbst veröffentlichte, wurde der betroffene Salat in den Bundesländern Baden-Württemberg, Teilen von Bayern, Hessen, Teilen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und in Thüringen angeboten. Die Ware wurde zwar aus dem Handel genommen, Verbraucher die einen der betroffenen Salate jedoch gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises - auch ohne Vorlage des Kassenbons - in dem jeweiligen Supermarkt zurückgeben.

Das Video zeigt den betroffenen Salat

Wie der Hersteller ausdrücklich betont, dürfe das Produkt bei einer Allergie auf keinen Fall verzehrt werden. Das Produkt dürfe von Personen ohne jegliche Lebensmittelallergie jedoch bedenkenlos verzehrt werden. Die nicht deklarierten Allergene könnten bei Allergikern unter anderem Schwellungen im Mund-, Nasen- und Rachenraum, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemwegs- und Hautreaktionen und Gelenkerkrankungen hervorrufen. Im schlimmsten Fall droht ein lebensbedrohlicher anaphylaktischer Schock.

