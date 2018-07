Rückruf bei Ford: Knapp 190.000 Autos müssen zurück in die Werkstatt

Europaweites Problem

Nachdem Ford erst vor wenigen Tagen knapp 550.000 Wagen in den USA zurückrufen musste, gibt es nun auch Probleme in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Viele Autos müssen zurück in die Werkstatt.