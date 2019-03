Rückruf: Kunststoff-Folie in Veggie-Burger gefunden

Ein Hersteller warnt vor Kunststoff-Folie in seinem tiefgefrorenen Veggie-Burger - Vorsicht beim Verzehr!

Großostheim - In dem tiefgefrorenen Gemüseburger „Sunny Veggie Burger“ der Firma Salomon FoodWorld wurde Kunststofffolie gefunden - über die Kundenreklamation informiert produktwarnung.eu. Da der Artikel mit der Artikelnummer 8494500 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08.01.2020 vor allem in Großmärkten verkauft werde, müssen in erster Linie Großkunden im gastronomischen Bereich vorsichtig sein.

Rückruf: Salomon FoodWorld Veggie Burger betroffen

Das Unternehmen gehe zwar von einem Einzelfall aus, dennoch empfiehlt das Produktwarnungs-Portal eine Rückgabe aller möglicherweise betroffenen Produkte mit den angegebenen Daten

mm/tz