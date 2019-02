Rückruf! Hersteller „Ökoland“ warnt vor diesen beliebten Produkten

Wegen einem Fremdkörperfund hat der Lebensmittelhersteller Ökoland einige Produkte zurückgerufen. Kunden, die entsprechende Lebensmittel gekauft haben, sollten diese umgehend zurückgeben.

Der Lebensmittelhersteller Ökoland GmbH Nord hat zwei seiner Salami-Produkte zurückgerufen. Bestimmte Chargen der Lammsalami und der Colbassa Salami dürfen nicht mehr vertrieben werden, da in einigen Produkten Fremdkörper gefunden wurden. Bei besagten Fremdkörpern handelt es sich um kleine blaue Plastikteilchen, die gut erkennbar, dem Unternehmen zufolge aber nicht größer als 2 mm sind und demnach als nicht gesundheitsgefährdend eingestuft werden können.

Rückruf von Ökoland-Salami: Folgende Produktchargen sind betroffen

Das Unternehmen ruft die Produkte nun zurück, weil auch weitere Salamis die Fremdkörper enthalten könnten. Betroffen ist die "Lammsalami luftgetrocknet 150 Gramm" mit der Chargennummer 23394 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.03.2019 sowie die "Colbassa Salami luftgetrocknet 150 Gramm" mit der Chargennummer 23395 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.03.2019. Weitere Chargen dieser Artikel sind nicht betroffen.

Ökoland GmbH Nord entschuldigt sich öffentlich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und bittet alle Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, dieses umgehend an den jeweiligen Verkaufsstellen zurückzugeben. Jeder Kunde erhält einen Ersatz. Falls Sie das entsprechende Produkt gekauft haben und weitere Rückfragen haben, können Sie sich auch per E-Mail an die Adresse qm@oekoland.de wenden.

sl