Real und Hit starten Rückruf: Warnung! Giftiger Stoff in Eiern entdeckt

Real und Hit mit Rückruf für Eier: Vom Produkt geht eine Gefahr für die Gesundheit aus. Es wurde ein giftiger Stoff gefunden. Eier nicht mehr essen!

Kassel - Ein Rückruf bei den Discounter-Riesen Real und Hit wurde aktuell veröffentlicht. Die betroffenen Eier können eine Gefahr für die Gesundheit darstellen.

Real und Hit starten Rückruf: Gesundheitsgefahr durch Eier

Bei den Eiern die bei Real und Hit von dem Rückruf betroffen sind, besteht die Möglichkeit einer Gefährdung der Gesundheit. Im Konkreten weist der Hersteller, Heinrich Goertz GmbH & Co. KG, darauf hin, das bei dem Produkt Umweltkontaminationen einen gesetzlichen Grenzwert überschreiten könnten.

Welcher Grenzwert im konkreten gemeint ist, wird nicht näher erläutert. Von dem Verzehr des Produktes wird ausdrücklich abgeraten. Laut Bild.de soll es sich um erhöhte Dioxin-Werte handeln. Dioxin gilt als krebserregend.

Real und Hit starten Rückruf: Diese Produkte sind betroffen

Der Rückruf bei Real und Hit bezieht sich auf zwei der Eier-Packungen, die jeweils bis zum 01.08.2020 verkauft wurden und ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 20.08.2020 aufgedruckt haben. Diese beiden sind betroffen:

„Freilandhaltung FÜR MEHR TIERSCHUTZ“ Produkt: Eier M-L „Freilandhaltung FÜR MEHR TIERSCHUTZ“ Packungsgrößen: 6er und 10er Printnumnmern: 1-DE-0355091 und 1-DE-0363561 Identitätskennzeichen: DE NW 40036 EG Mindesthaltbarkeitsdatum: 20.08.2020 Hersteller (Inverkehrbringer): Heinrich Goertz GmbH & Co. KG

Die betroffenen Eier können sowohl bei Hit als auch bei Real zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird jeweils erstattet - die Vorlage eines Kassenbons ist nicht zwingend notwendig.

Real und Hit starten Rückruf: So erkennen Sie betroffene Eier

Vom Rückruf bei Real und Hit, sind nur Eier mit einer der zwei Print-Nummern betroffen. Betroffen sind folgende Nummern:

1-DE-0355091

1-DE-0363561

Die Print-Nummer setzt sich in Deutschland aus verschiedenen Informationen zusammen. Die erste Zahl der Nummer steht für die Haltungsform der Hühner. Hierbei steht eine 0 für Biohaltung. Bei einer 1 am Anfang wurden die Tiere in Freilandhaltung gehalten. Wenn die Eier von Hühnern aus Bodenhaltung stammen, beginnt die Nummer mit einer 3.

In der Print-Nummer sieht man auch aus welchem Erzeugerland die Eier stammen. Die betroffenen Eier aus dem Rückruf von Real kamen alle aus Deutschland. Das erkennt man daran das an zweiter Stelle in der Nummer die Abkürzung DE steht. Wenn die Eier beispielsweise aus Österreich stammen, dann steht an dieser Stelle Beispielsweise die Buchstaben AU. So hat jedes Erzeugerland seine eigene Abkürzung.

Real und Hit starten Rückruf: Was die Nummer über die Eier verrät

Am Ende der Print Nummer steht dann die Nummer des Legebetriebs. Bei den vom Real Rückruf betroffenen Eiern, ist hierdurch zu erkennen, dass er hier Eier aus zwei verschiedenen Legebetrieben stammen. Doch die Endziffern verraten noch mehr. Die ersten beiden der sieben Ziffern geben hierbei an, aus welchem Bundesland die Eier stammen. Im Folgenden finden sie die Bundesland-Zuteilung:

01 = Schleswig-Holstein

02 = Hamburg

03 = Niedersachsen

04 = Bremen

05 = Nordrhein-Westfalen

06 = Hessen

07 = Rheinland-Pfalz

08 = Baden-Württemberg

09 = Bayern

10 = Saarland

11 = Berlin

12 = Brandenburg

13 = Mecklenburg-Vorpommern

14 = Sachsen

15 = Sachsen-Anhalt

16 = Thüringen

Die vom Rückruf bei Real und Hit betroffenen Eier kamen demnach aus Niedersachsen. Die Nummern von der dritten bis zur sechsten Stelle geben den jeweiligen Betrieb an. Bei der Endnummer der jeweiligen Eier, handelt es sich um die Angabe der Stallnummer, aus der das jeweilige Ei stammt.

Real und Hit starten Rückruf: Auch Wurst wurde zurückgerufen

Bei Real waren zuletzt nicht nur Eier vom Rückruf betroffen. Auch eine Wurst war zuletzt von einem Rückruf betroffen.

Sogar KATWARN löste zuletzt bei einem Rückruf aus. Das potenziell lebensgefährliche Produkt wurde ebenfalls bei Real und Hit angeboten.

Rückruf für veganes Pesto: Es besteht die Gefahr, dass im Glas Gift entsteht, das den Deckel wölbt. Warnung - das Produkt nicht mehr essen! (Lucas Maier)

