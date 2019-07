Rückruf: Tchibo ruft Unterwäsche zurück - wegen unangenehmer Gefahr

Aktuell verkaufte Kleidung ist von einem Rückruf betroffen. Der Grund: die Textilien wurden bei der Produktion mit Nickel verunreinigt.

Bremen - Bei Tchibo gibt es schon lange mehr als nur Kaffee. Stattdessen wartet auf die Kunden in den Läden vor allem das, was gemeinhin als „Non-Food“ bezeichnet wird. Also Güter des täglichen Bedarfs - aber eben keine Lebensmittel.

Mit Backformen, Duftkerzen und Spielwaren hat es Tchibo zu einem der größten deutschen Unternehmen für Konsumgüter geschafft. Tchibo, dessen Namen sich übrigens vom Gründer Tchilng und Wort „Bohne“ ableitet, muss jetzt jedoch unangenehme Nachrichten für seine Kunden verbreiten. Es geht um einen Rückruf von einer ganzen Reihe von Damenunterwäsche-Artikeln.

Rückruf von Damenslips: Warum sie zurückgeschickt werden sollen

Und zwar geht es um Damen-Panty-/-Slips, die Tchibo seit dem 9. Juli verkauft hat. Konkret geht es um folgende Artikel - insgesamt 13 Produkte:

373956 bis 373962

373963 bis 373966

374460 bis 374462

373967 bis 373970

374463 bis 374465

Folgende Bestellnummern sind vom Rückruf betroffen:

101676

101677

101678

Wie oft diese verkauft wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls hat Tchibo bei einer Prüfung der Pantys und Slips festgestellt, dass diese Spuren von Nickel enthalten. Ursache für die Verunreinigung von Nickel war nach offiziellen Angaben ein Maschinenfehler, wodurch das Nickel bei der Bedruckung des Stoffes in die Ware gelangte. Nickel ist nicht lebensgefährlich - allerdings kann es laut Tchibo zu Hautirritationen führen. Deswegen sollte das Produkt nicht verwendet, sondern an Tchibo zurückgesendet werden.

+ Betroffene Produkte von Tchibo. © Tchibo

Zurückgerufene Damenslips können direkt bei Tchibo abgegeben werden

Wer die Damenslips nicht im Laden zurückgeben möchte, kann die vom Rückruf betroffenen Produkte auch per Post an Tchibo zurücksenden. Die Adresse: Retoure, Tchibo Bestellservice, 28179 Bremen. Kosten entstehen nicht - die Rückruf-Ware kann unfrei an Tchibo versendet werden.

