Rückruf bei Rossmann: Metallsplitter in beliebtem Produkt

Bei Eigenkontrollen stellte Rossmann fest, dass sich in einem beliebten Produkt Metallsplitter befanden. Nun startet die Drogeriemarktkette einen Rückruf.

Die Drogeriemarktkette Rossmann ruft Maiswaffeln wegen möglicher Metallsplitter zurück. Es handelt sich um gesalzene Maiswaffeln der Marke Genuss Plus und um Maiswaffeln mit Meersalz der Marke Enerbio, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bei Eigenkontrollen seien in vereinzelten Packungen Metallsplitter festgestellt worden.

Die Mindesthaltbarkeitsdaten bei den Genuss-Plus-Waffeln sind demnach der 1. Oktober und der 22. November. Bei den Enerbio-Waffeln sind es der 29. Oktober und der 7. Dezember. Wie produktrückrufe.de berichtet, wurde die Ware offensichtlich bundesweit verkauft. Die Drogeriemarktkette bittet darum, alle betroffenen Verpackungen in eine der Filialen zurückzubringen. Bei Rückgabe erhalten Kunden den Kaufpreis selbstverständlich erstattet. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die durch den Rückruf entstehen, aber die Sicherheit unserer Kunden steht für Rossmann an erster Stelle“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

+ Maiswaffeln der Marken Genuss Plus und Enerbio musste Rossmann wegen Metallsplitter zurückrufen. © Screenshot: rossmann.de

