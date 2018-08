Vorsicht, Rückruf! Edeka warnt vor diesem Produkt

Nicht essen! Edeka hat einen Rückruf für Aufbackbaguettes seiner Eigenmarke gestartet. Ein Fund in einem der Produkte lag dabei allerdings noch nicht vor.

Edeka ruft einige Chargen Aufbackbaguettes zurück. Das gab das Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. In der Mitteilung heißt es: „Der Lieferant kann nicht ausschließen, dass sich Metalldraht in einzelnen Produkten befindet.“

Betroffen ist das „Steinofenbaguette zum Fertigbacken Zwiebel“ der Eigenmarke in der 300-Gramm-Packung. Dabei handelt es sich um die Chargen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 15.8.2018 bis 15.10.2018. Zuvor waren schon zwei Edeka-Märkte in München von einer Rückruf-Aktion betroffen, wie tz.de* berichtet.

Steinofenbaguettes bei Edeka und Marktkauf zurückgerufen - als „vorbeugende Vorsichtsmaßnahme“

Laut Edeka erhalten Kunden auch ohne Vorlage des Kassenbons ihr Geld zurück. Eine Rückgabe ist in den jeweiligen Geschäften möglich. Angeboten wurden die Artikel vorwiegend bei Marktkauf und Edeka.

Lieferant des Baguettes ist das niederländische Unternehmen Pandricks Bake Off. Edeka kennzeichnet den Rückruf als eine vorbeugende Vorsichtsmaßnahme, im Produkt selbst sei noch nichts gefunden worden.

