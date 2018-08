Schikane-Vorwürfe gegen Aldi: Discounter soll gezielten Plan verfolgen

Mitarbeiter berichten gegenüber dem „Spiegel“, dass Schikane und Drohungen derzeit Alltag beim Discounter Aldi Nord sind. Sie würden gezielt gemobbt und teilweise sogar rausgeekelt. Verfolgt Aldi damit einen Plan?

Essen - Flexible Arbeitszeiten, Überstunden, volle Einsatzbereitschaft. Das fordern viele Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern. Doch Aldi Nord scheint über das Ziel hinaus zu schießen - zumindest wenn man den Anschuldigungen einiger Mitarbeiter Glauben schenken darf.

Wie der „Spiegel“ berichtet, fordert Aldi Nord von seinen Mitarbeiten, dass sie neue Arbeitsverträge und Betriebsvereinbarungen unterzeichnen. Mit diesen können die Verkäufer flexibel zur Arbeit gerufen und Überstunden ohne Genehmigung des Betriebsrates gefordert werden. Zudem verlange der neue Vertrag von den Mitarbeitern von 4 Uhr morgens bis 23 Uhr abends einsatzbereit zu sein. Außerdem riskieren die Mitarbeiter mit ihrer Unterschrift ihre Umsatzprämie, heißt es weiter.

Fast 36.000 Mitarbeiter seien betroffen. Ein Großteil soll bereits unterschrieben haben. Aber wieso unterschreiben Mitarbeiter einen Vertrag, der derartige Nachteile birgt? Der angebliche Grund: Laut dem Nachrichtenmagazin wurden Angestellte, die sich weigerten den Vertrag zu unterzeichnen unter Druck gesetzt.

Betroffene berichteten dem Spiegel, wie sie mit unangekündigten Kontrollen, beschädigten Waren und mehreren Zusatzaufgaben schikaniert wurden. Teilweise sei fünfmal mehr Ware angeliefert worden, um den Laden „zuzustopfen“ behauptet Filialleiterin Carolina Matzke. Sogar die Kündigung sei ihr nahegelegt worden als sie den neuen Vertrag nicht unterschreiben wollte.

Aldi Nord bestreitet die Vorwürfe

Aldi Nord wehrt sich gegen die Anschuldigungen. Es gebe keinerlei Zusammenhänge zwischen den Lieferungen und der Vertragsunterzeichnung. Jedoch berichten sogar ehemalige Regionalverkaufsleiter, dass sie angehalten worden seien, Mitarbeiter stärker zu kontrollieren und Gründe für Abmahnungen zu sammeln.

Lesen Sie auch bei Merkur.de*: Aldi stellt große Neuheit vor: Die ist aber eigentlich gar nicht so neu

* merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digita-Redaktionsnetzwerks

Betriebsräte berichteten zudem, dass Konzernmanager ihnen gedroht hätten. So sollten angeblich Filialen verkauft werden, Fuhrparks ausgegliedert oder Standorte komplett geschlossen werden. Und das, obwohl die Arbeitsverträge und Betriebsvereinbarungen Gesetz und Tarif widerspreche, erklärte Betriebsratschef Uli Kring gegenüber dem Spiegel.

Darüber hinaus sollen die Konzernmanager die Mitarbeiter mit einem Trick locken: So verspricht die Konzernführung die Einführung der elektronischen Zeiterfassung. Damit wird die Erfassung von Überstunden sichergestellt. Diese soll es aber nur geben, wenn mindestens 90 Prozent der Mitarbeiter die neuen Verträge unterschreiben.

Will Aldi Nord aus der Tarifbindung aussteigen?

Kritiker befürchten, dass Aldi Nord plane, mit den neuen Verträgen aus der Tarifbindung auszusteigen. Der Discounter verneint dies jedoch. Man wolle nur „auf gegenwärtig absehbare Zeiten in der Not vorbereitet sein“, zitiert der Spiegel einen Unternehmenssprecher. Die Filialleiterin Matzke hat sich derweil mit anderen Verweigerern vernetzt und die Gruppe „Die Dissidenten“ gegründet. Außerdem habe sie ihren Arbeitgeber verklagt.

49 Aldi-Mitarbeiter lassen sich derzeit juristisch vertreten. Einer von ihnen ist der Betriebsrat Jürgen Hedtke. Sein Anwalt habe im Auftrag der Mitarbeiter einen Brief an einen der Erben von Aldi-Nord-Gründer Theodor Albrecht geschrieben. In diesem heißt es, das Vorgehen sei „menschenverachtend“ und stimme nicht mit dem von Aldi in der Öffentlichkeit propagierten Leitbild überein.

Auch interessant

Video: Gibt es in der Zukunft keine normalen Supermärkte mehr?

lw/Glomex

Lesen Sie auch: Aldi unter Druck: Deshalb verliert der Discounter an Umsatz