Schule geschafft – und was kommt jetzt? 

+ © panthermedia.net / Antonio Guillen Fernández Mit der richtigen Bewerbung zum Ziel: Eine aussagekräftige und gut zusammengestellte Bewerbungsmappe ist das A und O – sie ist entscheidend für den weiteren Verlauf. © panthermedia.net / Antonio Guillen Fernández

Wenn junge Menschen ihre schulische Laufbahn beendet haben, heißt es: sich orientieren. Aber in welche Richtung? Die Möglichkeiten sind groß: Weiter zur Schule gehen, um einen höheren Abschluss zu erzielen, studieren, eine Ausbildung absolvieren, ein Praktikum oder doch lieber ein Freiwilliges Soziales Jahr? Diese vielen Optionen machen eine Entscheidung nicht gerade leichter. Deshalb ist es umso wichtiger, sich schon während der Schulzeit damit zu beschäftigen.

Aber: Keine Panik! Wichtig ist, sich bewusst zu machen, wo die eigenen Stärken und Interessen liegen. Um das herauszufinden, eignet sich ein Praktikum. Dort schnuppert man in den Beruf hinein und kann sehen, ob es das ist, was man sich vorstellt. Eine kleine Liste kann auch helfen, für sich herauszufinden, was man möchte:

Was will ich beruflich erreichen?

Was kann ich besonders gut?

Was macht mir weniger Spaß?

Will ich praktisch, körperlich oder lieber im Büro arbeiten?

Um diese Fragen zu beantworten, sollte man sich Zeit nehmen und ehrlich zu sich selbst sein. Auch wir wollen helfen, damit jeder eine Ausbildung findet, die zu ihm passt. In „Azubi Go!“ geht es rund um die Themen Ausbildung, Studium, Berufswahl – dazu gibt es jede Menge Tipps und Anregungen. (nh)