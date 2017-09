Siemens-Aufsichtsrat stimmt Fusion mit französischem Wettbewerber Alstom zu

München/Paris/Kassel. Mit dem Ja des Siemens-Aufsichtsrats zur Fusion mit seinem französischen Wettbewerber Alstom, das Dienstagabend bekannt wurde, sind die Weichen für einen europäischen Branchenriesen gestellt.

Geplant sei eine „Fusion unter Gleichen“, teilte Siemens mit. Der Großkonzern will dem chinesischen Bahntechnik-Giganten CRRC Paroli bieten. Das hat auch Folgen für die zum kanadisch-deutschen Bombardier-Konzern gehörenden Lokbauer in Kassel. Bombardier hatte auf ein Zusammengehen mit Siemens gehofft. Erfolglos verhandelt wurde eine Verschmelzung der Fahrzeug-Sparten zu einem Gemeinschaftsunternehmen, an dem Bombardier 51 Prozent gehalten und somit die operative Führung gehabt hätte. Die Zugsicherungs-, Signal- und Steuertechnik sollte in einem zweiten Gemeinschaftsunternehmen gebündelt werden, an dem Siemens 80 Prozent gehalten hätte. Das war der Plan.

Als die Münchner bemerkten, dass sie bei Bombardier nur schwerlich zum Zuge kommen würden, stellten sie die Signale auf rot und schwenkten zu Alstom. Hätten Siemens und die Deutsch-Kanadier zusammengefunden, hätte sich der neue Zugbauer von einer der beiden Lokomotiv-Plattformen – eine von Bombardier aus Kassel, die andere von Siemens aus Erlangen – trennen müssen, weil er anderenfalls mit einem Marktanteil von 90 Prozent in Europa eine nahezu monopolistische Marktstellung gehabt hätte.

Kasseler wollen weg von Bombardier

Eine Riesenchance für die Kasseler, die nichts dringlicher wollen als weg von Bombardier. Und Interessenten gibt es genug. Neben CRRC, der sich mit dem Erwerb des Kasseler Werks endgültig Zugang zum europäischen Markt verschaffen würde, interessieren sich der Schweizer Bahntechnik-Konzern Stadler sowie der japanische Mitbewerber Hitachi für den Standort in Nordhessen, der für seine große Kompetenz im Lokbau bekannt ist. Nun bleibt vorerst alles beim Alten, und der Kasseler Lokbau bei den ungeliebten Kanadiern. Gleichwohl heißt es in der Branche, dass Bombardier mit CRRC spreche. Möglich ist ein Verkauf der gesamten Bahntechniksparte oder eines Teils davon – eben des Lokwerks Kassel. „Alles ist besser als Bombardier“, kommentiert ein Bahntechnik-Experte die Lage. „Wir müssen erst einmal sehen, was überhaupt passiert“, übt sich der Betriebsratsvorsitzende von Bombardier in Kassel, Markus Hohmann, in Zurückhaltung. Komplexe Loks wie die aus Kassel können die Chinesen (noch) nicht bauen. Unabhängig davon ist es schwer vorstellbar, den kleinteiligen komplizierten europäischen Markt von China aus zu bedienen.

+ Der mögliche Vorstand: Alstom-Boss Henri Poupart-Lafarge. © AFP

Unterdessen treiben Siemens und Alstom die Fusion ihrer Bahntechniksparten voran. Wie es aussieht, sollen die Deutschen 51 Prozent des Gemeinschaftsunternehmens halten, dafür aber die Franzosen mit dem aktuellen Alstom-Boss Henri Poupart-Lafarge den Vorstandschef stellen. Paris jedenfalls hat seinen Segen für den Zusammenschluss gegeben. Ohne den wäre es auch nicht gegangen, schließlich ist der französische Staat mit 20 Prozent an dem Produzenten des TGV-Hochgeschwindigkeitszugs beteiligt. Aber das Aushängeschild französischer Bahntechnik könnte die Kartellwächter auf den Plan rufen. Denn mit dem deutschen Pendant, dem ICE, würde das geplante Gemeinschaftsunternehmen bei superschnellen Zügen den Markt in Europa quasi beherrschen. Wie bei den konventionellen Loks könnte auch hier gelten: Eine Plattform muss weg. Dann wären möglicherweise wieder die Kanadier im Spiel und natürlich auch die Chinesen.

Stellenabbau bei Zugbauern befürchtet

Unterdessen geht in den Belegschaften der deutschen und französischen Zugbauer die Angst um. Denn mittelfristig ist ein Stellenabbau programmiert. Sämtliche Positionen – von der Entwicklung über Planung, Einkauf und Produktion bis hin zum Vertrieb – sind doppelt besetzt. Die Bahntechnik von Siemens und Alstom bringt es gemeinsam auf 58.000 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von 15 Milliarden Euro. CRRC macht mit 187.000 Beschäftigten doppelt so viel Umsatz.

