SMA: Produktionsstätte für Solar-Wechselrichter aller Leistungsklassen

Am Hauptstandort Niestetal / Kassel verfügt SMA über mehrere moderne und hoch flexible Produktionsstätten für Solar-Wechselrichter aller Leistungsklassen.

Nur wenige Experten teilten 1981 die Vision dreier junger Elektroingenieure, die im Überfluss vorhandenen regenerativen Energien zum zentralen Bestandteil einer weltweit nachhaltigen, sicheren und unabhängigen Energieversorgung zu machen.

Doch gegen alle Widerstände hielten Günther Cramer, Peter Drews und Reiner Wettlaufer gemeinsam mit ihrem ehemaligen Universitätsprofessor Werner Kleinkauf in Kassel an ihrer Vision fest und gründeten ein Ingenieurbüro für Regelsysteme. Zehn Jahre später geht der erste Photovoltaik-Wechselrichter in die Serienfertigung.

In den kommenden Jahren folgen weitere wegweisende Wechselrichter-Technologien, die maßgeblich dazu beitragen, dass die Erneuerbaren Energien die Pionierphase bald hinter sich lassen und weltweit immer mehr zur Selbstverständlichkeit werden.

+ In den firmeneigenen Testzentren steht die hohe Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit aller Wech-selrichter-Typen im Fokus. © SMA

Technologisch führend

Heute ist die Photovoltaik eine tragende Säule der Energieversorgung und in vielen Ländern der Erde bereits kostengünstiger als konventionelle Energiequellen. Und die SMA Solar Technology AG ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Geschäftsjahr 2016 weltweit führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht.

Zur effizienten Steigerung des Eigenverbrauchs von Solarstrom kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, umfangreiche Servicedienstleistungen sowie die operative Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.

Innovative Lösungen

SMA setzt technologische Trends und schafft bereits heute die Voraussetzungen für die dezentrale, digitale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Dieser Aufgabe widmen sich über 3.000 SMA Mitarbeiter in 20 Ländern mit großer Leidenschaft. Mit innovativen Lösungen für alle Photovoltaik- und Batteriespeicheranwendungen ermöglicht SMA Menschen und Unternehmen weltweit mehr Unabhängigkeit in der Anwendung von Energie. Gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern und Kunden macht das Unternehmen den Umbau zu einer unabhängigen, dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung möglich.

+ Teamgeist wird bei SMA groß geschrieben. © SMA

Die Energiewelt der Zukunft mit gestalten

Mit der Digitalisierung beginnt jetzt der Aufbruch in die Energiewelt der Zukunft. Photovoltaik spielt dabei eine wichtige Rolle, denn sie wird schon bald in allen Weltregionen die kostengünstigste Energiequelle sein.

Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, gilt es nun, Photovoltaik mit Speichern, E-Mobilität und weiteren Sektoren, wie Heizungs-, Kälte- und Klimatechnik, zu vernetzen, vollautomatisch zu steuern und in das Gesamtsystem zu integrieren. Hier nimmt SMA eine Schlüsselrolle ein. Lange Erfahrung und umfassende Expertise machen SMA zu einem gefragten Ansprechpartner für führende Unternehmen aus anderen Bereichen. Schon heute entwickelt SMA anspruchsvolle Systemlösungen, die optimal auf die Bedürfnisse der „Strom-Prosumer“ von morgen zugeschnitten sind. So gestaltet und prägt SMA die Energieversorgung der Zukunft entscheidend mit.

+ Selbst produzierter Solarstrom ist in zahlreichen Ländern schon heute viel günstiger als Strom vom Versorger. © SMA

Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch rund 1.000 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (nh)