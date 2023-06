SC24.com: Bekannter Sportartikel-Händler muss Insolvenz anmelden

Pleitewelle

Die Modebranche steckt in Schwierigkeiten, immer mehr Händler und Hersteller müssen aufgeben. Mit SC24.com hat es ein weiteres Unternehmen erwischt. Das Überleben ist nicht gesichert.

Krumbach/Schwaben - Ende November 2022 hat die Münchner Keller Group beim Amtsgericht einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Nun hat es wieder einen deutschen Online-Händler für Sportartikel erwischt.

Wie die Textilwirtschaft berichtet, ist mit der SC24.com AG ein weiterer Sporthändler insolvent. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge einer der führenden Online-Sportshops in Deutschland. Bereits am 16. April ordnete das Amtsgericht Memmingen die vorläufige Insolvenzverwaltung an. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Ulmer Rechtsanwalt Klaus Tappmeier bestellt.

+ Der Sporthändler SC24.com ist insolvent © MIS/Imago

Online-Händler SC24.com insolvent: Internet-Shop wird vorerst weiterbetrieben

„Jetzt geht es erst einmal darum, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten“, berichtet Marc Lang von der Kanzlei Tappmeier Rechtsanwälte. „Dazu haben wir erste positive Gespräche mit den Lieferanten geführt.“ Der Online-Shop von SC24 wird nach Angaben des Insolvenzverwalters vorerst weiter betrieben. Die Gehälter der Mitarbeitenden seien bis Ende August gesichert und man sei auf der Suche nach neuen Investoren. Der Geschäftsführer und SC24-Gründer Markus Müller zeigt sich aber zuversichtlich, dass eine Lösung zur Fortführung des 2009 gegründeten Unternehmens gefunden werden kann.

SC24.com bietet Artikel bekannter Marken wie Adidas, Puma, Kempa, Nike, Under Armour oder Craft an. Ein Fokus liegt dabei auf Teamsport.

Keller Group gerettet: Schwedische We Sport übernimmt insolventes Unternehmen

Die wirtschaftlichen Probleme in der deutschen Modebranche haben schon viele Unternehmen in Schwierigkeiten gebracht. Zu den betroffenen Firmen zählen Ahlers mit seinen Marken wie Pierre Cardin, Baldessarini und Otto Kern, Gerry Weber, Peek & Cloppenburg Düsseldorf (P&C), Zapata und Galeria Karstadt Kaufhof (GKK).

Für die Keller Group hat das Insolvenzverfahren übrigens ein gutes Ende gefunden. Anfang März dieses Jahres ging der Internet-Shop zwar offline, aber schließlich fand sich mit We Sports doch ein Käufer. Das schwedische Unternehmen will die Geschäfte von Keller Sports weiterführen.

Rubriklistenbild: © MIS/Imago