StartUp.de: Mit einem Click zum Traumjob

Das Ende der Schulzeit läutet zugleich den Start in einen neuen, wichtigen Lebensabschnitt ein. Zahlreiche Jugendliche sind auf der Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz und dem passenden Arbeitgeber.

+ Starker Auftritt: Der Messestand von hna-startup.de mit (von links) Ingo Pfeffer (Mitglied der Projektgruppe), Silke Wagenknecht (Agenturleiterin RD Media pool) und David Rüsseler (Grafiker RD Media pool), der das Layout für den Messestand entworfen hat. © Köhler/HNA Um Schulabgänger und ausbildende Unternehmen zusammenzuführen, wurde das Videoausbildungsportal www.hna-startup.deins Leben gerufen. Dort können sich angehende Schulabgänger über passende Ausbildungsplätze in Nordhessen und Südniedersachsen informieren. „Uns ist es wichtig, ein Medium zu nutzen, das Jugendliche täglich begleitet“, erläutert Ingo Pfeffer, Mitglied der Projektgruppe www.hna-startup.de.

Über das Portal haben die jungen Nutzer die Gelegenheit, mithilfe von Videos einen Einblick in die Unternehmen zu gewinnen. Die Hauptrolle in den Videos spielen die Auszubildenden aus den jeweiligen Unternehmen. Die Webseite ist seit März dieses Jahres online. „Wir konnten zu Beginn bereits namhafte Unternehmen aus der Region für unser Projekt gewinnen“, sagt Pfeffer. Die Bandbreite der im Ausbildungsportal vorgestellten Ausbildungen reicht von Medienkaufmann über Handwerksberufe wie Mechatroniker und Elektriker bis hin zu dualen Studiengängen und Schauspiel. „Es ist toll, die Vielfalt der Ausbildungsplätze in unserer Region in diesem Umfeld präsentieren zu können“, sagt Pfeffer. Mithilfe der facebook-Anbindung werden die jungen Nutzer ein- bis zweimal wöchentlich über aktuelle Beiträge und neue Videos informiert.

Alles Wichtige zum Start in den Beruf

Neben den Videos zu den Ausbildungsberufen erweitern ausführliche Unternehmensprofile der teilnehmenden Firmen das Angebot auf www.hna-startup.de. Komplettiert wird das Portal von aktuellen Servicethemen wie Informationen zu Ausbildungsmessen in der Region und Tipps für die Bewerbung. Eine integrierte Suchfunktion erleichtert die Suche nach dem passenden Ausbildungsberuf. Für Arbeitgeber ist das Portal eine optimale Gelegenheit, einen Einblick in ihr Unternehmen zu geben und die Fachkräfte von morgen für sich zu begeistern. Wie könnten sie das besser, als durch positive Erfahrungen von Auszubildenden aus dem eigenen Unternehmen? Und dies ist allen Videos auf www.hna-startup.de gemein: Engagement und Freude sind den Protagonisten anzusehen und machen Lust, sich bei den Firmen zu bewerben.

Auch für Schüler, die sich bei der Berufswahl noch unsicher sind, lohnt ein Blick auf das Ausbildungsportal. „Die Vielfalt der vorgestellten Ausbildungen ermöglicht es, die Angebote zu durchstöbern und sich inspirieren zu lassen“, sagt Ingo Pfeffer. Die Videos zeigen sehr genau, was die Azubis in den jeweiligen Berufen erwartet und erleichtern so die Entscheidung. Die Reaktionen von jugendlichen Nutzern und den teilnehmenden Unternehmen sind durchweg positiv. „Das motiviert uns zusätzlich, hna-startup.de zur führenden Plattform für Ausbildungsplatzsuchende und ausbildende Unternehmen in der Region zu machen“, schließt Pfeffer. (skb)