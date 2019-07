Störung: Kunden von O2 kämpfen bundesweit mit massiven Problemen

O2/Telefonica-Zentrale in München: Kunden kämpfen derzeit bundesweit mit erheblichen Problemen.

Kunden von O2 kämpfen derzeit mit massiven Problemen beim Telefonieren. Die Ursache der Störung ist noch völlig unklar.

München - Ruhrgebiet, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und auch München: Betrachtet man aktuell die Störungskarte von O2, sieht man vor allem sehr viel rot. „Derzeit kommt es zu bundesweiten Einschränkungen der Telefonie“, schreibt dazu O2 auf seiner Homepage. Und wenn man stichprobenartig einige große deutsche Städte wie München überprüft, bekommen O2-Kunden ebenfalls den Hinweis: „In diesem Bereich haben wir ganz aktuell einige Störungsmeldungen erhalten. Das untersuchen wir gerade.“ Und an anderer Stelle heißt es: „Eine Basisstation in der Nähe meldet Einschränkungen.“

Störung bei O2: Kunden sind erbost

Ein Blick auf den zeitlichen Verlauf der O2-Störungen zeigt: seit dem frühen Nachmittag gibt es einen massiven Ausschlag und damit auch offenbar massive Probleme. Insbesondere Mobilfunk-Verbindungen sind demnach betroffen - jedoch auch DSL und Festnetz-Telefonie.

Auf allestörungen.de beispielsweise prasseln die Störungsmeldungen nur so herein. „Bitte schnellstens beheben“ ist da noch eine der freundlicheren Meldungen. „Was soll das, das darf nicht wahr sein“ eine andere. Und so gibt es aus unzähligen Städten Berichte über eine Störung bei O2.

Ende 2018 gab es bei O2 schon einmal eine großangelegte Störung. Damals beklagten Tausende Kunden einen stundenlangen Totalausfall der O2-Netze.

O2-Störung im Bundesgebiet: Probleme sollen behoben werden

Inzwischen hat sich O2 gegenüber der Ippen-Digital-Zentralredaktion zu Wort gemeldet. Demnach kam es für etwa eine Stunde zu temporären Einschränkungen. O2 bezeichnet sie als „regional verteilt“. Laut der Auskunft sind diese behoben, Kunden könnten wieder telefonieren. Die mobile Datennutzung sei nicht betroffen gewesen.

rpp