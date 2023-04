Bahnstreik am Freitag: Sind auch Flixtrain und Flixbus betroffen?

Von: Katharina Bellgardt

Die Deutsche Bahn und 50 weitere Zug- und Busunternehmen in NRW und ganz Deutschland streiken am Freitag. Sind Flixtrain und Flixbus Alternativen für Reisende?

Hamm - Viele Reisende stehen am Freitag, 21. April, vor einer großen Herausforderung. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat zum Warnstreik aufgerufen. Bei der Deutschen Bahn und 50 weiteren Bus- und Bahn-Unternehmen geht ab 3 Uhr nichts mehr auf den Schienen in NRW und ganz Deutschland mehr. Können Sie auf Flixbus und Flixtrain umsteigen?

Wird bei Flixbus und Flixtrain auch gestreikt? Nein, das Verkehrsunternehmen ist vom Bahnstreik nicht betroffen - zumindest nicht direkt. Flix-Pressesprecher Sebastian Meyer erklärte gegenüber wa.de: „FlixBusse werden wie gewohnt unterwegs sein. Wir haben erst zu Ostern unser Angebot deutlich aufgestockt und stellen auch am Streiktag selbstverständlich unser komplettes Netz zur Verfügung, um alle Reisenden ans Ziel zu bringen.“

Anders sieht es jedoch auf den Schienen aus. Zwar sind die Mitarbeiter von Flixtrain keine Mitglieder der EVG, aber bei den Zügen es kann trotzdem zu Ausfällen und Verzögerungen kommen. Sebastian Meyer rät deswegen, möglichst nicht am Freitagmorgen zu reisen, sondern am Donnerstag oder am Freitagnachmittag, wenn der Streik beendet sind. Zudem sind die Busse eine Alternative - auf besonders gefragten Strecken sind, laut Meyer, Zusatzbusse möglich.

Flixtrain und Flixbus am Warnstreik-Tag: Unternehmen nicht betroffen

Schon der Mega-Streik Ende März hatte die Nachfrage bei Flixbus in die Höhe getrieben - der klassische Nahverkehr kam deutschlandweit zum Erliegen, wie 24RHEIN berichtet.

Im Tarifstreit zwischen Gewerkschaft und den Bahn-Unternehmen geht es vor allem um mehr Lohn für die Arbeitnehmer. Die EVG fordert für die Arbeitnehmer mindestens 650 Euro mehr pro Monat oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen sowie eine Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Bahn hatte bis jetzt fünf Prozent mehr und Einmalzahlungen von bis zu 2500 Euro geboten. Bei dem Konflikt geht es um die Gehälter von 180.000 Menschen.

Flixtrain und Flixbus sind nicht vom Streik am Freitag betroffen. © Marius Becker/dpa

Auch die Verhandlungen mit Transdev scheiterten. 50 weitere Bus- und Bahn-Unternehmen in Deutschland sind ebenso vom Streik betroffen. Der Streik soll am Freitag von 3 Uhr bis 11 Uhr andauern.

Flixtrain bietet in Deutschland einige Strecken an, die zum Teil den Verkehr in NRW entlasten:

Leipzig/Dresden - Berlin - Köln - Aachen

Berlin - Franfurt - Stuttgart/Basel

Hamburg - Köln

Hamburg - Berlin - Leipzig

Hamburg - Frankfurt - Stuttgart

Berlin - Frankfurt - Wiesbaden

Der Fernverkehr von Flixbus erreicht auch den Bahn-Knotenpunkt Hamm (Westfalen). Die Busverbindungen von Flixbus verbinden europaweit größere Städte miteinander. Bereits bei den vorherigen Streiks bei der Deutschen Bahn erhöhte sich die Nachfrage auf Flixbusse und Flixtrains deutlich.