Strom und Gas: Beim Anbieter-Wechsel sind jetzt die größten Einsparungen seit 10 Jahren drin

Von: Patricia Huber

Die Preise für Strom und Gas geben endlich wieder nach. Das macht einen Anbieter-Wechsel derzeit besonders lukrativ.

München - Die Preise für Strom und Gas unterlagen im vergangenen Jahr starken Schwankungen. Zu Beginn des Ukraine-Krieges schossen die Kosten für die Verbraucherhaushalte in die Höhe. Damals wechselten viele zum – zu dieser Zeit günstigeren – Grundversorger. Doch inzwischen hat sich die Lage wieder beruhigt, die Preise an der Strom- und Gasbörse sind gesunken. Darauf reagieren auch etliche Anbieter – jetzt können Verbraucher richtig sparen.

Strom und Gas: Preisbremsen greifen oft nicht mehr

„Beim Strom befinden sich die Neukundenpreise auf Vorkrisenniveau, aber auch Gas ist so günstig wie seit eineinhalb Jahren nicht“, so Stefan Suttner, Geschäftsführer Energie beim Vergleichsportal Check24. „Bei fast allen alternativen Anbietern sind die Preise so günstig, dass die Preisbremsen für Strom und Gas nicht mehr greifen. Verbraucher sollten jetzt aktiv werden und ihren Anbieter wechseln.“

Wer den Stromanbieter wechselt, kann so viel sparen, wie seit zehn Jahren nicht. © Check24

Besonders beim Strom lohnt es sich jetzt, die Preise verschiedener Anbieter zu vergleichen. Denn so viel sparen wie derzeit, konnte man seit zehn Jahren nicht mehr. Ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden (kWh) kann durch den Wechsel vom Grundversorger zu einem alternativen Anbieter im Schnitt 836 Euro pro Jahr sparen, wie die Berechnung von Check24 zeigt. Beim Grundversorger zahlt der Haushalt der Musterfamilie im Durchschnitt 2369 Euro, während es bei den alternativen Anbietern nur 1533 Euro pro Jahr sind.

Wer jetzt den Strom- oder Gasanbieter wechselt, kann richtig sparen. © IMAGO/Florian Gaertner/photothek.de

Strom: Grundversorger senken nur spärlich die Preise

Die Zahlen zeigen auch: Grundversorger zeigen sich zurückhaltend, was das Senken der Preise angeht. Seit Januar 2023 haben nur 22 Prozent der Anbieter in diesem Bereich die Preise reduziert. Im Schnitt liegt der Strompreis für Neukunden derzeit bei 31 Cent pro kWh. Das entspricht dem Vorkrisenniveau von November 2021.

Auch beim Gas ist das Sparpotenzial enorm, wie die Zahlen des Vergleichsportals zeigen. Ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 kWh zahlt beim Grundversorger im Juli 2023 durchschnittlich 3189 Euro pro Jahr. Neukunden bei anderen Anbietern zahlen im Schnitt 1880 Euro pro Jahr. Ein Wechsel kann hier also eine Ersparnis von 1309 Euro ermöglichen.

Beim Wechsel des Gasanbieters können im Schnitt bis zu 1309 Euro gespart werden. © Check24

