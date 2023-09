Studie zeigt: So wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzierbar

Von: Patricia Huber

Teilen

Das bedingungslose Grundeinkommen könnte finanzierbar sein, sagt eine Studie des DIW. Wie genau das klappen könnte, im Überblick.

Berlin – Monatlich eine stattliche Summe Geld erhalten – ohne etwas dafür zu tun. Was für die meisten klingt wie der wahr gewordene Traum, ist tatsächlich der Grundgedanke vom bedingungslosen Grundeinkommen. Die Idee dafür gibt es schon länger, doch in der Politik fand sie bisher wenig Anklang. Das mag auch daran liegen, dass das Konzept in der Debatte auch oft nicht mit wissenschaftlichen Fakten belegt wird und das Grundeinkommen oftmals als schlichtweg zu teuer eingestuft wurde.

Grundeinkommen: Finanzierung nur eine Frage des „wie“

Um dieses Problem in Angriff zu nehmen hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin gemeinsam mit dem Verein „Mein Grundeinkommen“ seit Frühjahr 2022 zum Thema geforscht. Das Ergebnis: Das Grundeinkommen ist finanzierbar. „Die Frage ist nicht, ob ja oder nein, sondern wie“, macht Miriam Witz, Projektentwicklerin bei „Mein Grundeinkommen“, gegenüber t-online deutlich.

Zu diesem Ergebnis sind die DIW-Forscher gekommen, indem sie verschiedene Szenarien durchgespielt haben. Dabei wurde von einer Grundeinkommenshöhe von 1200 Euro ausgegangen. Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren würden die Hälfte bekommen. Den Staat würde das zusätzlich gut eine Billion Euro kosten. Auf der Website finanzierung.mein-grundeinkommen.de kann man nun nachlesen, wie diese Kosten gestemmt werden könnten.

Einkommen (Symbolbild). © IlluPics/Imago

Grundeinkommen: 75 Prozent bereits ohne Änderungen finanziert

„75 Prozent der eine Billion Euro sind bereits bezahlt, ohne dass irgendjemand dafür Geld ausgeben muss“, so Witz gegenüber dem Nachrichtenportal. Das würde funktionieren, wenn man das Grundeinkommen als eine Art Vorschuss an alle Bürger und Bürgerinnen auszahlt. Je höher dann das zusätzliche Einkommen noch ist, desto mehr zahlt man am Ende des Monats vom Grundeinkommen zurück. Dieser zielgenaue Steuerausgleich würde der Studie zufolge dafür sorgen, dass am Ende 83 Prozent der Deutschen mehr Geld zur Verfügung hätten als heute.

Die übrigen 25 Prozent müssten dann an anderer Stelle wieder reingeholt werden. Laut DIW könnte dies aber auch durch Steuererhöhungen funktionieren. Im Grundeinkommenskonfigurator kann man dann austesten, welche Steuererhöhung wie viel zur Finanzierung beitragen würde. Ein Spitzensteuersatz von +5 Prozentpunkten würde etwa 14 Prozent der Finanzierung abdecken. Eine höhere CO₂-Steuer würde weitere zehn Prozent beitragen. Möglich wäre auch eine Vermögenssteuer für die reichsten zwei Prozent. Diese würde noch einmal vier Prozent zur Gesamtfinanzierung beitragen. (ph)