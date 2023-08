Subway wird verkauft: Das steckt hinter dem Milliarden-Deal

Von: Amy Walker

Die Sandwichkette Subway soll einem Medienbericht zufolge verkauft werden. Demnach soll der Deal noch in dieser Woche finalisiert werden.

Washington, DC – Sie gehört zu einem der bekanntesten Fast-Food-Ketten der Welt: Subway verkauft seit 1965 seine belegten Sandwiches. Und seitdem befindet sich die Firma auch eigentlich im Besitz der Gründerfamilien von Fred DeLuca und Peter Buck. Das soll sich der US-Zeitung Wall Street Journal noch in dieser Woche ändern.

Subway wird an Finanzinvestor verkauft

Der Finanzinvestor Roark Capital steht dem Zeitungsbericht zufolge vor der Übernahme der Sandwich-Kette. Der Eigentümer der Fast-Food-Ketten Arby‘s und Buffalo Wild Wings werde rund 9,6 Milliarden Dollar für Subway auf den Tisch legen, berichtete so das WSJ am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein Deal könne in dieser Woche finalisiert werden.

Eine Subway-Filiale in Kempten 2021. © IMAGO/Zoonar.com/Wolfgang Filser

Subway hatte im Februar erklärt, die Kette prüfe einen Verkauf. Reuters hatte Anfang August berichtet, dass die Finanzinvestoren TDR Capital und Sycamore Partners Gespräche über eine gemeinsame Offerte für Subway führten. Die Sandwich-Kette hoffe bei einem Verkauf auf einen Preis von deutlich mehr als neun Milliarden Dollar. Subway befindet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1965 im Besitz der Gründerfamilien. Von Subway und Roark Capital war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Subway hat in Deutschland 700 Filialen

Subway hat in über 100 Ländern mehr als 37.000 Filialen, allein in Deutschland stehen knapp 700 Filialen der Sandwich-Kette. Es ist damit eine der Fast-Food-Ketten mit den meisten Filialen weltweit, liegt aber hinter dem Giganten McDonald‘s. Der Umsatz der Kette ist in den vergangenen Jahren aber zurückgegangen. Dennoch hatte Subway noch vor Kurzem den Plan geäußert, international noch mehr Filialen aufzubauen. (wal/rtr)