Taxi zum Festpreis: Münchens Antwort auf Uber – andere Städte könnten nachziehen

Von: Patricia Huber

Teilen

Taxifahren in München wird planbarer: Mit Festpreisen will die Stadt dem Anbieter Uber Paroli bieten. Das Konzept könnte auch in anderen Städten funktionieren.

München – Im Taxi bedeutet Zeit oft auch Geld: Je länger die Fahrt dauert, desto höher klettert der Fahrpreis auf dem Taxameter. Münchner Taxi-Kunden müssen sich darüber ab sofort keine Gedanken mehr machen, selbst wenn der Verkehr nur schleppend vorankommt. Ab Freitag (1. September) können Reisende hier im Voraus Pauschalpreise festlegen, wie es bei Diensten wie Uber schon lange der Fall ist. München ist die erste deutsche Stadt, die eine solche gesetzliche Änderung nutzt. Andere Städte wie Hamburg oder Berlin planen, diesem Beispiel zu folgen.

Münchens Oberbürgermeister begrüßt neue Taxi-Regelung

„Die neue Regelung war dringend notwendig, damit die Taxibranche konkurrenzfähig bleiben kann“, erklärte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Er erwartet eine hohe Nutzung bereits zur bevorstehenden IAA Mobilitätsmesse und zum Oktoberfest ab dem 16. September. Voraussetzung ist, dass die Passagiere das Taxi im Voraus bestellen und einen Festpreis vereinbaren, ob telefonisch, per App, E-Mail oder SMS. Wird hingegen ein Auto am Straßenrand herangewunken, läuft das Taxameter.

Insbesondere junge Menschen bevorzugen Uber oder ähnliche Dienste. Ein paar Klicks in der App und schon ist das Mietfahrzeug mit Fahrer für die gewünschte Strecke gebucht. Und der Preis ist fest – und oft deutlich günstiger. Reguläre Taxis, die sich an die von den Kommunen festgelegten Tarife halten müssen, werden von jüngeren Menschen oft gar nicht mehr genutzt.

Der Bundesverband Taxi und Mietwagen betrachtet die Festpreise in München als Modell für ganz Deutschland, da die Verbraucher sofort wissen, was sie am Ziel zahlen müssen. Zudem werden den Fahrgästen höhere Preise durch Staus erspart. Geschäftsführer Michael Oppermann fordert jedoch auch: „Für einen fairen Wettbewerb müssen auch Mindestpreise für Mietwagen festgelegt werden, die sich am Taxitarif orientieren.“

Schon ab September sollen in München Taxifahrten zum Festpreis gebucht werden können. © Armin Weigel/dpa

Verbandspräsident Herwig Kollar kritisiert, das regulierte Taxigewerbe treffe auf Mietwagen-Fahrer, die teils illegal oder konzessionslos und zu unmenschlichen Konditionen arbeiteten. „Ermöglicht wird dies durch ein Wegschauen der zuständigen Ordnungsbehörden, die schlichtweg Angst vor juristischen Übergriffen der amerikanischen Plattformbetreiber haben.“

Uber weist Vorwürfe des Taxi-Verbands zurück

Vorwürfe, die Uber-Sprecher Oliver Mattutat nicht unbeantwortet lassen will. Die niedrigeren Preise bei Mietwagen seien auf die bessere Auslastung der Fahrzeuge zurückzuführen, stellte er klar. Taxis stünden drei Viertel der Zeit still und verdienten kein Geld, während Mietwagen mehr als die Hälfte der Zeit im Einsatz seien. Mattutat begrüßt zudem die Festpreise. Sie machen das Taxigewerbe flexibler und moderner. Laut Mattutat arbeitet Uber bundesweit mit vielen Taxiunternehmen zusammen. In München werden ab September auch die Festpreise für Taxis in der App angezeigt.

Für die Festpreise in München gilt ein Tarifkorridor, erklärt das Kreisverwaltungsreferat. Bezugsgröße ist der Grund- und Kilometerpreis des geltenden Taxitarifs. Der vereinbarte Preis darf davon um bis zu 20 Prozent nach oben und 5 Prozent nach unten abweichen. Die Preise sollen zudem behördlich überwacht werden. Auch der Vermittlungsdienst FreeNow plant, diesen Tarifkorridor nach Angaben der Behörden umzusetzen.

Taxi-Festpreis: Auch andere Städte könnten nachziehen

In Hamburg und Berlin könnte es ebenfalls bald losgehen. Die Einführung einer Festpreisregelung innerhalb eines Tarifkorridors für bestellte Taxifahrten ist geplant, teilt die Hansestadt mit. Es finden Gespräche mit dem Taxigewerbe statt. Auch die Verkehrsverwaltung in Berlin ist offen für entsprechende Vorschläge aus der Branche. Es muss jedoch eine manipulationssichere und eichrechtlich zulässige Umsetzung gefunden werden, sagte eine Sprecherin.

Beim Landesverband Bayerischer Taxi- und Mietwagen gibt es Anfragen aus ganz Deutschland. Der Vorsitzende Thomas Kroker hofft, dass weitere Städte München folgen und der Markt der Mietwagenanbieter reguliert wird. Sein Wunsch: „Kein Wildwuchs, sondern ein geordnetes Gewerbe“. (dpa/ph)