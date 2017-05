Telekom-Chef steht Aktionären Rede und Antwort

US-Tochter im Fokus

+ © Oliver Berg Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges. Foto: Oliver Berg/Archiv © Oliver Berg

Hohe Investitionen in Netze, Wachstum im Inland und eine US-Mobilfunktochter im Rausch: Die Deutsche Telekom kommt immer besser in Schwung. Auf der Hauptversammlung aber wollen Aktionäre vor allem eines wissen: Wie geht es in den USA weiter?