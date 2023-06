Autofriedhöfe in China: Tausende neuer Elektroautos rotten einfach vor sich hin

Von: Markus Hofstetter

In China gibt es riesige Parkplätze, auf denen fast fabrikneue Elektroautos stehen. Dahinter steckt wohl eine Masche der Hersteller, um hohe Zulassungszahlen vorweisen zu können.

München - In China wurden im vergangenen Jahr rund 5,7 Millionen Elektroautos zugelassen. Die Mehrzahl davon wurden von chinesischen Herstellern wie BYD oder Xpeng produziert. Bedeutende Marktanteile hat noch Tesla, aber nur rund 200.000 lassen sich den deutschen Anbietern zuordnen.

Tausende von E-Autos verrotten auf Parkplätzen in China: Fahrzeuge sind fast fabrikneu

Doch anscheinend ist die hohe Zahl der Zulassungen aus chinesischer Fertigung zum Teil nur Fassade. Das zeigen Videos aus China, auf denen riesige Parkplätze mit Tausenden von fast fabrikneuen Elektroautos zu sehen sind. Gezeigt werden die Originalaufnahmen auf dem YouTube-Kanal serpentza, dessen Betreiber erklärt, dass die abgestellten Fahrzeuge Modelle von BYD aus dem Jahr 2021 sind. Sie hätten weniger als 31 Meilen auf dem Tacho und die Sitze sind noch mit Plastikfolien überzogen, als ob sie gerade aus der Fabrik gekommen sind. Zudem fällt auf, dass alle Autos ein Kennzeichen haben, also offiziell zugelassen sind.

In China rotten auf Autofriedhöfen offenbar Tausende von fabrikneuen Elektroautos vor sich hin © serpentza/youtube

Doch warum werden die Elektroautos einfach abgestellt, damit sie verrotten? Serpentza erklärt dies damit, dass die Hersteller bestimmte Zulassungszahlen vorweisen müssen, um Staatshilfen zu erhalten. Die hohen Zahlen sollen auch beweisen, dass sie erfolgreicher als Tesla sind. BYD meldet deswegen Autos in Eigenregie an und stellt sie danach auf einem der riesigen Parkplätze ab. Diese Fake-Verkäufe gehen in die offiziellen Verkaufsstatistiken ein.

Tausende von E-Autos verrotten auf Parkplätzen in China: Carsharing-Fahrzeuge werden nicht mehr benötigt

Laut serpentza steckt hinter den Autofriedhöfen auch eine Art Betrugsmasche. 2019 gab es einen Hype um Carsharing-Modelle, bei dem Anbieter Investoren das Geld aus der Tasche zogen. Solange die Anbieter ihre Zahlen erreichen, waren die Geldgeber auch bereit, die Projekte zu finanzieren. Und solange wird auch produziert, auch wenn die Fahrzeuge nicht wirklich benötigt werden. Bricht das System zusammen, landen die Autos auf den Parkplätzen.

Am Ende des Bicyclesharing-Booms landeten Tausende von Fahrrädern auf Müllhalden © VCG/imago

Auf ähnliche Weise war 2016 ein Hype um Bicyclesharing entstanden. Am Ende landeten Tausende von Fahrrädern ungenutzt auf riesigen Müllhalden.

Für die chinesischen Elektroauto-Hersteller scheint das System aber zu funktionieren. Denn BYD will in China innerhalb kürzester Zeit zusätzliche, gewaltige Produktionskapazitäten aufbauen.