Tesla-Boss Elon Musk stocksauer über deutschen TV-Bericht zu Grünheide: „Schande über ZDF Info!“

Das ZDF-Magazin „Frontal 21“ hat sich Teslas Gigafactory in Grünheide vorgeknöpft. Und dabei Tweets von Elon Musk verkürzt. Der Tesla-Boss ist außer sich – und giftet zurück.

Berlin – In der öffentlichen Diskussion um die Tesla* Gigafactory Berlin-Brandenburg ist zusätzlicher Streit entbrannt. Allerdings an einer ganz neuen Front. Aufgrund eines aktuellen Medienberichts zu der Elektroauto-Fabrik liefert sich Tesla-Boss und Tech-Milliardär Elon Musk ein heftiges Scharmützel mit dem TV-Magazin „Frontal21“. Der erzürnte Konzernlenker fährt dabei ebenso aus der Haut wie seine Anhänger und die Betreiber des Blogs „Tesmanian“. Sie alle werfen der im ZDF und seinem Spartenkanal ZDFinfo ausgestrahlten Sendung nicht nur tendenziöse Berichterstattung vor – sondern sogar Manipulation mittels bewusst verfälschter Musk-Tweets. Elon Musk scheut sich dabei nicht, den Verbal-Hammer auszupacken – und wettert: „Schande über ZDF Info!“ Was ist geschehen?

Der hohe Wasserverbrauch des brandenburgischen Tesla-Werks sorgt für anhaltende Aufregung. Auch „Frontal 21" widmete sich dem heiklen Gesichtpunkt. „Die Trinkwasserversorgung wird geopfert – auf dem Gabentisch der Wirtschaftspolitik", echauffierte sich der Chef des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE), André Bähler, gegenüber den ZDF-Journalisten. Der Hammer-Vorwurf von Elon Musk und seinen Anhängern: Angeblich habe die Redaktion der Sendung eine Twitter-Botschaft des Tesla-Chefs aus dem Januar 2020 ganz bewusst und mit niederen Motiven manipuliert. Stein des Anstoßes sind dabei deutsche Übersetzungen, die von den Journalisten in die original Musk-Tweets hineinmontiert wurden.