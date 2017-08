Tilch-Gruppe Südniedersachsen: Der Mensch steht im Mittelpunkt

Die Tilch-Gruppe Südniedersachsen mit verschiedenen Standorten betreibt seit vielen Jahren Pflegeinstitutionen. Zurzeit umfasst die Gruppe 18 Einrichtungen – Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen, betreutes Wohnen, ambulante Pflege und Mehrgenerationenhäuser.

„Wir haben rund 415 Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten Berufsbildern, die im Moment 790 vollstationäre Bewohner betreuen. Darüber hinaus betreiben wir ambulante Dienste und Mehrgenerationenhäuser. Diese Einrichtungen sind für Menschen ab 18 Jahren“, sagt Geschäftsführer Sven Tilch.

Vorbildliche Arbeitgeberqualitäten

Zum dritten Mal hat die Tilch-Gruppe beim Arbeitgeberwettbewerb „Top Job" in ihrer Größenklasse (251 bis 500 Mitarbeiter) den Gesamtsieg Top Job Arbeitgeber des Jahres errungen. Bundeswirtschaftsminister a.D. Wolfgang Clement zeichnete das Unternehmen am 17. Februar 2017 in Berlin für seine vorbildlichen Arbeitgeberqualitäten aus. Die vom Zentrum für Arbeitgeberattraktivität, zeag GmbH, vergebene Auszeichnung erhalten Unternehmen, die sich auf bemerkenswerte Art und Weise für eine gesunde und gleichzeitig leistungsstarke Arbeitsplatzkultur stark machen.

„Es ist mir ausgesprochen wichtig, mich um meine Mitarbeiter zu kümmern. Sie können mich jederzeit ansprechen, das wissen sie. Das ist für mich auch keine Belastung, da ich sehr gern in meinem Unternehmen unterwegs bin, um immer mit der Basis in Kontakt zu bleiben“, erläutert Tilch.

Außerdem konnte das Unternehmen weitere Qualitätssiegel erringen: „Top Job Ausbildungsbetrieb“ sowie „Top Job Fokus Frau“. Die Siegel spiegeln wider, dass Auszubildende und weibliche Arbeitnehmer im Unternehmen besondere Karrierechancen geboten bekommen.

Mensch im Mittelpunkt

Sven Tilch ist ein kluger Stratege der im Personalwesen bewusst zwischenmenschliche Beziehungen in den Mittelpunkt stellt. Ehrlichkeit, Toleranz, die Gleichberechtigung von Frau und Mann sowie der Respekt vor anderen haben zudem einen zentralen Stellenwert. Dies äußert sich vor allem in beeindruckenden Vertrauenswerten innerhalb der Belegschaft. Die Top Job-Juroren beeindruckte, dass es bei der Tilch-Gruppe insgesamt neun Teilzeitmodelle für Mütter gibt und bei Wochenend- und Feiertagsdiensten familienfreundliche Lösungen angestrebt werden. Die Flexibilität und Eigenverantwortung der Mitarbeiter ginge in den eng vernetzten Belegschaften so weit, dass sich Standorte ganz flexibel gegenseitig mit Personal aushelfen. Auch überzeugte die Tatsache, dass Fortbildungen bei Tilch so in den Arbeitsalltag integriert würden, dass sie an den Schichtdienst angepasst sind. Pflegekräfte können im fortgeschrittenen Alter zur Beschäftigungstherapie wechseln und Auszubildende werden übertariflich bezahlt. Schon bei der letzten Auszeichnung wurde Sven Tilch dafür gelobt, dass das Unternehmen nicht nur für seine Branche beeindruckend, sondern ein durch und durch vorbildlicher und moderner mittelständischer Arbeitgeber ist.

Familienfreundliche Lösungen

