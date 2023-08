Top-Ökonom Sinn schlägt vor: Renteneintrittsalter soll alle acht Jahre erhöht werden

Von: Lisa Mayerhofer

Hans-Werner Sinn ist emeritierter Hochschulprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität und war von 1999 bis 2016 Chef des ifo-Instituts. © Peter Kneffel/dpa

Die Erhöhung des Renteneintrittsalters wird derzeit in Politik und Wirtschaft hart diskutiert. Nun hat sich auch der bekannte Top-Ökonom Hans-Werner Sinn dazu geäußert.

Berlin – Das Renteneintrittsalter soll nach dem Willen der Arbeitgeber und der Union angehoben werden. Gewerkschaften und SPD-Politiker wie etwa Bundeskanzler Olaf Scholz erteilen dem Vorschlag eine Absage. „Es wird und soll keine weiteren Anhebungen des Renteneintrittsalters geben. Das wäre unverantwortlich“, so der Bundeskanzler im Juli.

Sinn: „Das gesetzliche Rentenalter alle acht Jahre um ein Jahr erhöhen“

Nun hat sich auch der Top-Ökonom und ehemalige Präsident des Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn, in die Debatte eingeschaltet. Er schlägt dabei in eine ähnliche Kerbe wie der ehemalige Unionsfraktionsvize Jens Spahn vor. Der forderte, das Rentenalter sollte künftig an die Lebenserwartung gekoppelt werden.

Auf eine Anfrage der Rheinischen Post stellte Sinn das Konzept eines festgesetzten Renteneintrittsalters sogar per se infrage: „In einer Reihe wichtiger Länder, so zum Beispiel den USA und Schweden, gibt es deshalb kein gesetzliches Rentenalter. Jeder kann so lange arbeiten, wie er will.“

Wenn man allerdings „unbedingt ein gesetzliches Rentenalter mitsamt der darin liegenden Diskriminierung der Älteren beibehalten“ wolle, sollte dieses parallel zum durchschnittlichen Sterbealter steigen, so Sinn der Zeitung. „Da letzteres alle acht Jahre um etwa ein Jahr zunimmt, könnte man das gesetzliche Rentenalter alle acht Jahre um ein Jahr erhöhen“, schlägt der Ökonom in der Rheinischen Post vor.

CDU will Renteneintrittsalter in Konzept an Lebenserwartung koppeln

Mit dem Vorschlag, das Renteneintrittsalter zu erhöhen, ist Sinn nicht allein. Schon vergangenes Jahr hat der damalige Unionsfraktionsvize Jens Spahn in einem Interview mit dem Tagesspiegel erklärt: „Wir werden immer älter. Das Rentenalter sollte künftig an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Für jedes Jahr länger leben, einen Monat später in Rente“, schlug er vor. In seiner Partei kam der Vorschlag wohl gut an: In einem vorläufigen Konzept der parteiinternen Fachkommission „Soziale Sicherung“ will die CDU das Renteneintrittsalter ab dem Jahr 2031 direkt an die Lebenserwartung koppeln.

Auch der Ökonom und Wirtschaftsweise Martin Werding von der Ruhr-Universität Bochum fordert eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung. Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat sich überdies für einen grundlegenden Renten-Umbau ausgesprochen. „Wir können uns das Rentensystem nicht mehr lange leisten“, sagte Schnitzer in einem Interview mit Merkur.de. Um das Rentensystem zu stabilisieren, müsse man „an allen Stellschrauben drehen“, forderte Schnitzer

Scholz lehnt Erhöhung des Renteneintrittsalters ab

Die Bundesregierung indes lehnt eine Erhöhung des Renteneintrittsalters aber ab. Sie setzt unter anderem auf die Einrichtung einer Aktienrente. Wer heute mit 17 Jahren die Schule verlasse, habe 50 Jahre vor sich, sagte Bundeskanzler Scholz im Juli in der Regierungsbefragung im Bundestag. Das sei „eine lange Strecke“. Deshalb soll es keine Anhebung des Renteneintrittsalters geben.

Auf seiner Seite sind Umfragen zufolge auch viele Deutsche: Ihnen ist demnach ein höherer Rentenbeitrag immer noch lieber als eine Anhebung des Rentenalters. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) würden gut zwei Drittel der Erwerbstätigen lieber mehr in die Rentenkasse einzahlen, wenn sie vor diese Wahl gestellt würden, als länger arbeiten zu müssen.

