Traditionsreicher Spielwarenhersteller aus Bayern beantragt Insolvenz

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Der Spielmittelhersteller Haba tourte zuletzt bundesweit durch Einkaufszentren. © HABA/HABA/obs

Der oberfränkische Spielwarenhersteller Haba hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt. Erst im August stellte die Firma die bekannte Kindermarke Jako-o ein.

Bad Rodach – Schon länger lief es nicht mehr rund beim oberfränkischen Spielwarenhersteller Haba. Nun hat das Unternehmen beim Amtsgericht Coburg einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht habe die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet, teilte das Unternehmen mit Sitz in Bad Rodach (Landkreis Coburg) mit.

Spielzeughersteller Haba stellt Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung

„Der Antrag auf Eigenverwaltung ist uns alles andere als leicht gefallen“, sagte Geschäftsführer Mario Wilhelm. Allerdings sei sie in der angespannten wirtschaftlichen Situation für das Unternehmen die einzige Möglichkeit, zu alter Stärke zurückzufinden.

Im Unterschied zu einem regulären Insolvenzverfahren gibt es in der Eigenverwaltung keinen Insolvenzverwalter, sondern einen sogenannten Sachwalter, der das Verfahren begleitet und überwacht. Diese Aufgabe übernimmt laut Haba Tobias Sorg aus der Kanzlei dmp solutions. Die Geschäftsführung bei Haba bleibe im Amt. Man werde den Geschäftsbetrieb „wie gewohnt fortsetzen“, hieß es vom Unternehmen.

Haba befindet sich im Umstrukturierungsprozess

Erst im August hatte der Spielwarenhersteller bekannt gegeben, dass die bekannte Marke Jako-o eingestellt werde. Die Haba Familygroup befinde sich aktuell in der größten Umstrukturierung der mehr als 85-jährigen Firmengeschichte, hieß es.

Der oberfränkische Spielwarenhersteller hatte zuvor bereits seine Führungsriege neu aufgestellt und einen groß angelegten Stellenabbau angekündigt. Das Unternehmen habe die „schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als Auswirkungen der Covid-Pandemie massiv zu spüren“ bekommen, hatte es damals in einer Mitteilung geheißen.

„Haba steht für hohe Qualität und made in Germany“

Haba stellt Spielwaren, Mode und Möbel her, am bekanntesten seien das Holzspielzeug und Gesellschaftsspiele wie „Obstgarten“, schreibt das Handelsblatt. Steffen Kahnt, Geschäftsführer des Bundesverbands des Spielwaren-Einzelhandels (BVS), äußerte sich gegenüber dem Magazin trotz der aktuellen Krise hoffnungsvoll für die Zukunft von Haba: „Haba steht für hohe Qualität und made in Germany. Damit hat das Unternehmen beste Marktchancen im hochwertigen Spielzeugsegment.“

Mit Material von dpa