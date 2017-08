TransPak: Verpackungen nach Maß

Passgenaue Verpackungen schützen das Packgut vor Schäden bei Transport und Lagerung. Gleichzeitig wird das Produkt bestmöglich präsentiert. TransPak Verpackungen leisten das perfekt, egal wohin die Reise geht.

TransPak ist seit 40 Jahren am Markt und steht für exzellenten Service. Big enough to dare, small enough to care: das wissen viele namhafte Kunden, wie unter anderem die Kasseler Unternehmen Jordan oder WEGU, zu schätzen. Der zentral gelegene Standort in Lutterberg ist seit zwölf Jahren gut etabliert – mit umfangreichem Standardsortiment und individuellen Sonderlösungen.

Die Kunden profitieren von den Vorteilen des Großhändlers. Sie nutzen Einkaufsvorteile und können den Beschaffungsprozess an TransPak delegieren. Für regionale Unternehmen, wie beispielsweise Klapp Cosmetics oder Konvekta aus Schwalmstadt, besonders vorteilhaft: Sie können ihre kundenspezifischen Artikel in Lutterberg einlagern und bekommen diese just-in-time angeliefert. „So bleibt mehr Zeit für das Kerngeschäft“, so die Meinung der Kunden. (nh)